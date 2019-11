Futsal-otteluun kirjastosta lainatulla kausikortilla

Joutsan pääkirjastosta on viime viikosta alkaen voinut lainata JoSePan kausikortteja miesten Futsal-liigan kotiotteluihin. Kausikortteja on kirjastonhoitaja Jaana Elsilän (kuvassa alla) mukaan tarjolla kaikkiaan viisi, mutta yhdellä kirjastokortilla niitä voi lainata kerralla enintään kaksi.

Muitakin rajoituksia on, eli kausikortit on lainattava paikan päällä pääkirjastossa ja ne on myös palautettava sinne, laina-aikaa on vain viikko, eikä lainaa voi uusia. Kausikortteja ei voi myöskään varata etukäteen. Sen sijaan rajaa sille, kuinka usein yksi henkilö voi lainata kausikortteja liigakauden aikana, ei Elsilän mukaan ainakaan tässä vaiheessa ole asetettu.

Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Puustoori Ky Haapahalli

– Me olemme juuri näitä sääntöjä pohtimassa, mutta toiveena olisi se, että mahdollisimman moni pääsisi peliin. Mutta täytyy nyt seurata, miten tämä toimii ja minkälaista palautetta tästä tulee, sanoo Elsilä.

Kausikortit kirjasto sai lahjoituksena JoSePalta. Ajatus lahjoituksesta tuli JoSePan puheenjohtaja Marika Seppälän mukaan eräältä seuran jäseneltä, joka välitti seuralle artikkelin koripallojoukkue Helsinki Seagullsin urheilutoimenjohtaja Toni Leppäsen saamasta, lyhyessä ajassa ympäri Suomea levinneestä ideasta.

Idean taustalla oli Seppälän mukaan ajatus siitä, että kirjastosta lainattavien kausikorttien myötä tarjottaisiin mahdollisimman monille mahdollisuus päästä seuraamaan otteluita. Samalla voitaisiin tuoda esille omaa lajia ja saada uusia katsojia ja kenties jopa uusia lajin harrastajia.

– Kaikki tämä kuulosti niin seuran johtokunnan kuin miesten joukkueen edustajien mielestä hyvältä, joten ajattelimme, että miksemme mekin voisi laittaa hyvän kiertämään tällä tavoin. Kun kirjastokin suhtautui asiaan innostuneesti, niin kausikortit saatiin lainauskuntoon hyvinkin pikaisella aikataululla, Seppälä taustoittaa JoSePan lahjoitusta.

Koska JoSePan kausikortteja ei voi varata Joutsan pääkirjastosta etukäteen, korttien paikallaoloa kirjastossa voi kirjastonhoitaja Jaana Elsilän mukaan seurata Keski-kirjastojen tiedonhaussa. Sieltä näkee haun tekemällä, onko kortteja saatavilla.

JoSePassa toivotaan, että kausikortin lainaaminen kirjastosta madaltaisi kynnystä tulla seuraamaan futsal-joukkueen kotiotteluita ja että tiensä liikuntahallille löytäisivät myös ne, joille futsal on vielä vieras laji.

– Olemme vuosien varrella huomanneet, että moni uusi kasvo on ihastunut kotihallin tunnelmaan sekä vauhdikkaaseen lajiin niin, että on tullut paikalle toistekin. Jos joku innostuisi tätä kautta asiasta niin, että ostaisi myöhemmin aivan oman kausikortin tai yksittäisen ottelulipun, niin se olisi tietysti seuran kannalta hieno asia, sanoo Seppälä.

Useat urheiluseurat ympäri Suomen ovat siis jo antaneet kausikorttejaan kirjastoihin lainattavaksi. Keski-Suomessa Joutsan pääkirjasto lienee kuitenkin kirjastonhoitaja Jaana Elsilän mukaan maakunnan ensimmäinen, jossa tällainen on mahdollista.

Ainakin alkumetreillä JoSePan kausikortit ovat olleet kirjastossa liikkuvaista sorttia. Kun tieto niiden lainattavuudesta viime viikolla julkistettiin, kaikki kortit lainattiin Elsilän mukaan pian ja niitä tiettävästi käytettiin heti viikonloppuna JoSePan kotipeleissä.

Tarja Kuikka