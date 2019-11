Puheenvuoro: Hälyttäviä merkkejä näkyvissä Jääsjärvessä

Perheemme on vapaa-ajan joutsalaisia jo neljännessä sukupolvessa. Ostamme kaiken mahdollisen Joutsasta. Käytämme innolla alueen palveluja ja ostamme paikkakunnalta – aina kun mahdollista – mökkielämän koneet ja laitteet, puu- ja rakennustavaran, autojen ja veneen polttoaineet sekä elintarvikkeet, joissa suosimme mielellämme lähiruokaa ja -tuotteita. Vaikka ne olisivat vähän kalliimpia kuin muualta tuotuina. Liityimme vesiosuuskuntaan ensimmäisten joukossa, jotta hanke saatiin liikkeelle. Meille on tärkeää, että Joutsassa säilyvät hyvät palvelut ja vapaa-ajan kotikuntamme menestyisi tulevaisuudessa.

Hienoa, että kunta toteutti tänä vuonna vapaa-ajan asukkaille kyselyn, jossa selvitettiin meidän näkemyksiämme.

Olemme todella tyytyväisiä luppoisaan jousalaiseen rentouteen, ihmisiin, kauniiseen luontoon, järvimaisemiin ja luonnonrauhaan, jota kunta meille tarjoaa.

Nyt on pari asiaa kuitenkin alkanut askarruttaa mieltämme:

Jääsjärven veden pinta on jo parin vuoden ajan ollut välillä hälyttävän alhaalla. Vaihtelut korkeimman vedenpinnan tason ja muun muassa tämän kesän ja syksyn todella matalan tason välillä ovat niin suuria, että se häiritsee jo pahasti vapaa-ajan viettoa ja virkistäytymistä. Voi vain arvailla, mitä ikävää se merkitsee luonnolle, kaloille ja eläimille.

Pappisissa ja jopa Puttolanselän alueella vesi on samentunut ja näyttää selvästi siltä, että vesi, vaikka onkin yhä puhdasta, on paljon aiempia vuosia epäpuhtaampaa, humusmaista ja aika ajoin jopa limaista. Viimeisen kymmenen vuoden aikana muutos on ollut todella suuri.

Ymmärrämme, että kunta kamppailee taloudellisten haasteiden keskellä. Varmasti moni asia vaatii kunnan työpanosta ja tekemistä riittää. Mutta meidän avoimet kysymyksemme kunnanjohtaja Harri Nissiselle ovat:

1. Onko kunnalla mahdollisuus yhdessä naapurikuntien ja valtion viranomaisten kanssa vaikuttaa siihen, että Jääsjärven veden pinnan vaihtelut saataisiin jotenkin hallittua? Varmasti osa tästä johtuu kuivista kesistä, mutta voisiko asialle tehdä jotain?

2. Onko Puttolanselän yläpuolisten valumavesien tilaa seurattu riittävästi? Tuleeko ravinnekuorma valumavesien mukana turvesoilta vai mikä aiheuttaa veden samenemisen? Onko kunnalla jatkuva vesistöjen ja järvien tilan tarkkailu ja mitkä sen tulokset ovat? ELY-keskushan seuraa niitä vain yleisemmällä tasolla.

Rakentavin terveisin

Timo Haapaniemi

Vapaa-ajan asukas

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.