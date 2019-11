JS Korjauspalvelu on Joutsan Vuoden yritys

Joonas Soilun ja Jouni Sieväsen omistama JS Korjauspalvelu Oy palkittiin tänä syksynä jo toisen kerran, kun Joutsan yrittäjäyhdistys luovutti yritykselle Vuoden yrittäjä -palkinnon perjantaina. Syyskuussa yrityksen Autoasi Joutsa -huoltamo palkittiin Autoasi-ketjun Suomen parhaana huoltamona. Ketjupalkinto oli myös yhtenä perusteluna paikallisen yrittäjäyhdistyksen myöntämässä palkinnossa.

– JS Korjauspalvelu on toiminut menestyksekkäästi Joutsassa vuodesta 2013. Yritys toimii monipuolisena korjaamona, se on työllistänyt useita paikallisia alan osaajia ja laajentaa nyt toimintaansa Joutsan lisäksi Jyväskylään. Yritys on myös pitänyt joutsalaista yrittäjyyttä esillä, kun se sai Autoasi-korjaamoketjun valtakunnallisen tunnustuspalkinnon ketjun parhaana huoltamona syyskuussa 2019, todetaan Vuoden yrittäjä -palkinnon perusteluissa.

Haapahalli Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Puustoori Ky

Kuten palkintoperusteissa todettiin, JS Korjauspalvelu laajentaa toimintaansa Jyväskylään. Yritys on ostanut Vaajakoskella Liikuntakeskus Hutungin naapurissa toimivan Autohuolto Biltecin. Kaupan myötä yrityksen toimitusjohtaja Joonas Soilu siirtyy pääosin työskentelemään Vaajakosken toimipisteelle.

Vaajakoskella yrityksen palkkalistoilla on Soilun lisäksi kolme asentajaa. Autoasi Joutsan huoltamolla työskentelee kuusi henkilöä. Joutsan toimipisteen korjaamopäällikkönä toimii yrityksessä alusta asti työskennellyt Pekka Muinonen (yläkuvassa oik. Joonas Soilun kanssa).

Joonas Soilu ja Jouni Sievänen omistavat JS Korjauspalvelun puoliksi. Autohuoltamon toiminta on Soilun vastuulla ja Sievänen hoitaa muun muassa kolaritöiden vastaanottoa, lasien vaihtoa ja automyyntiä. Soilu aloitti autokorjaamoyrittämisen jo vuonna 2008 Korpilahdentien varrella sijainneessa hallissa ja työllisti jo tuolloin muutaman ulkopuolisenkin.

– Jouni kävi jo tuolloin meidän tiloissa tekemässä omia hommiaan. Meillä oli molemmilla omat toiminimet ja ryhdyimme sitten pyörittelemään, pitäisikö siirtyä keskustaan ja perustaa yhteinen yritys, muistelee Soilu.

Pohtiminen johti lopulta vuonna 2013 JS Korjauspalvelun perustamiseen ja siirtymiseen nykyisen Autoasi Joutsan toimitiloihin Vasaratielle.

Yrityksen toiminnan laajentaminen Jyväskylään oli Soilun mukaan useamman vuoden projekti. Sopivaa korjaamoa Soilu etsi parin vuoden ajan aktiivisesti.

– Yritystoiminnan kehittäminen on minun juttuni. Ostamamme Autohuolto Biltec on asiakkaiden keskuudessa hyvämaineinen. Täällä on panostettu ammattiosaamiseen ja työkalut, tilat ja työntekijät ovat sen mukaisia. Meidän yrityksemme keskiössä on aina ollut hyvä asiakaspalvelu ja siihen panostetaan uudessakin toimipisteessä, kertoo Soilu.

Yrityksen menestyksen taustalla on Soilun mielestä koko työntekijäporukka.

– Koko porukka saatu mukaan kehittämään toimintaa. He ovat tunnollisia kavereita, kehuu Soilu.

JS Korjauspalvelun väki on myös varsin nuorta sekä Joutsan että Jyväskylän toimipisteissä. Joonas Soilun mukaan henkilökunnan keski-ikä on noin 30 vuotta.

Palkittu yritys ei aio jäädä paikoilleen, vaan Soilulla on jo uusia suunnitelmia.

– Tulevaisuuden suunnitelmia on jo olemassa, mutta näistä kerromme lisää, kun saadaan asioita eteenpäin. Pyrimme koko ajan kehittymään ja viemään toimintaa eteenpäin.

Markku Parkkonen