Tekijävierailu Joutsan Kinolla

Joutsan Kinolla kuultiin perjantaina elokuvatietoa suoraan tekijöiltä. Kinolla vierailivat Marian paratiisi -elokuvan tuottajat Kaisla Viitala (kuvassa oik.) ja Daniel Kuitunen. Kuitusella on sukuyhteyksiä paikkakunnalle, sillä hänen isänsä on syntynyt Joutsassa ja suvun kesäpaikka on edelleen Joutsassa. Kinon yleisö sai kuulla muun muassa tuottajan roolista elokuvan tekemisessä ja elokuvan rahoituksesta. Tositapahtumiin perustuva Marian paratiisi -elokuva kertoo tarinan 1920-luvun Suomesta, jossa karismaattinen Maria Åkerblom johti pientä lahkoaan.

Markku Parkkonen