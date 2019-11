Luhanka aloitti yt-neuvottelut: Tarkoitus ulkoistaa taloushallinto

Luhangan kunta on aloittanut henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut talous- ja palkkahallinnon uudelleen organisoitumiseksi. Kunta valmistelee talous- ja henkilöstöhallinnon toimintojen siirtämistä kuntaomisteiseen, maakunnassa toimivaan Monetra Keski-Suomi Oy:hyn.

Monetran osakkuutta koskeva päätös on tehty kunnanvaltuustossa 30.10. ja päätös palveluostosta on tulossa päätöksentekoon marras-joulukuun 2019 aikana. Palvelujen hankkiminen Monetra Keski-Suomi Oy:ltä on alustavasti tarkoitus aloittaa vuoden 2020 alusta.

Henkilöstönäkökulmasta ratkaisu tarkoittaa vähintään yhden ja enintään kahden henkilön siirtymistä Monetra Keski-Suomi Oy:hyn liikkeen luovutuksen periaatteilla. Kunta ei halua irtisanoa henkilöstöä muutoksen takia.

Luhangan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.11. kunnan palvelinympäristön päivittämisestä, jonka seurauksena kunnan oma palvelinympäristö ajetaan alas vuoden 2020 alussa ja kaikki ohjelmistot siirtyvät muutoksen seurauksena pilvipalveluihin.

Samassa kokouksessa kunnanhallitus valitsi vuodelle 2020 Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen edustajakseen Pertti Seimolan.

Markku Parkkonen