Flanelsin naisten salibandyjoukkueen jo lähes perinteiseksi muodostunut kalenteri on jälleen markkinoilla. Tällä kertaa kalenterin pääyhteistyökumppanina on ollut Pikkupuoti ja kalenterin kuvat on ottanut Pikkupuodin Tiina Parhiala. Kalenteria ovat tukeneet lukuisat paikalliset yritykset ja kalenterin painotyöt on myös tehty paikallisesti GrafiTeam Oy:llä Luhangassa. Kalenteria on myynnissä muun muassa Pikkupuodissa sekä Flanelsin kotipeleissä.

Markku Parkkonen