Mitenkäs-palsta selvitti: Ketkä voivat käyttää Kuntalan tiloja?

Joutsan Jousitien varressa olevan vanhan kunnantalon eli Kuntalan eteläpäätyyn valmistui jokin aika sitten uudet kokoustilat.

Ketkä tiloja voivat käyttää ja peritäänkö niistä vuokraa, Joutsan kunnan toimistovirkailija Liisa Alfthan?

– Kuntalan tila on varattavissa kunnan asiointipisteeltä. Tilaa varataan kunnan tapahtumiin, mutta myös esimerkiksi paikallisten yhdistysten ja seurojen kokouksiin. Tiloista ei ole toistaiseksi peritty vuokraa.

Miten paljon Kuntalan kokoustiloilla on ollut käyttöä?

– Käyttöä Kuntalalla on viikoittain, esimerkiksi tällä viikolla [viikko 45] Kuntala on varattu kuuteen eri tapahtumaan. Muutamana esimerkkinä voisi mainita Seutuopiston digiklinikka, joka pidetään Kuntalassa tiistaisin, samoin Seutuopiston verkkovälitteiset luennot on nyt syksystä alkaen olleet Kuntalassa.

– Kuntalan pihaan on tehty parkkipaikkaa ja polkua Jukolan suuntaan. Hyvinvointituvan parkkipaikat ovat jatkossa siinä pihassa piharakennuksen suuntaisesti.

Markku Parkkonen