Yleisurheilukausi päätettiin Lamminmäellä – aktiivisten kilpailijoiden suoritukset mainiota luokkaa

Joutsan Pommin yleisurheilukauden päättäjäisiä vietettiin sunnuntaina 27.10. Lamminmäellä. Paikalle oli ilahduttavan runsaasti osallistujia. Tilaisuudessa palkittiin kauden aikana kisoissa menestyneitä ja tuloksekkaita urheilijoita. Maastojuoksu-cupin osallistujia palkittiin myös sekä muistettiin kesän aikana urheilukouluun osallistuneita. Lisäksi tilaisuudessa nähtiin kauden tapahtumista kertova kuva- ja videoesitys.

Yleisurheilukausi oli varsin menestyksekäs. Aktiivisia kilpailijoita ei ollut montaa, mutta heidän suorituksensa ja osallistumisensa olivat mainiota luokkaa. Seuran urheilijat saavuttivat kauden aikana kaikkiaan 14 piirinmestaruusmitalia, joista peräti yhdeksän oli kultaisia. Mitaleita tuli maastojuoksuista, moniottelusta, viesteistä sekä yksilölajeista. Tähän tulokseen voi olla erittäin tyytyväinen. Mitalirohmu oli Benedict Seppälä viidellä mitalillaan.

Kansallisella tasolla Anniina Haapala osallistui useaan kisaan kesän aikana saavuttaen palkintosijoituksia. Ikäluokkansa N 19 SM-kisoihin Ansku myös raivasi tiensä. Kesän aikana syntyivät ennätykset sekä 100 että 200 metrillä. Satasen ennätys koheni ilahduttavasti omissa kisoissa heinäkuussa. Otto Takala osallistui jo jäähdytellen kesällä kahteen kisaan ja hyppäsi edelleen 185 senttiä korkeudella killuneen riman yli. Talvella hallissa Otto sai tällä samalla tuloksella kultaa aikuisurheiluliiton SM-hallikisoissa.

Benedict Seppälä voitti kaikki kolme lajiaan kesäkuussa pidetyissä maan suurimmissa nuorisokisoissa, YAG:ssä Lahdessa. Kesän aikana syntynyt 60m aika 8,01 on uusi Lahden piirin ennätys. Huikea suoritus Beneltä, jolla talvi oli jalkapöydän vamman vuoksi melko rikkonainen. Toisena kovana tuloksena on mainittava loppukesällä syntynyt lähes 55 metrin keihäskaari. Benellä oli ikäluokassaan neljä maan kärkitulosta, kun kauden tilastoja tarkastellaan.

Veera Reponen juoksi kesäkuussa Paavo Nurmi Junior Games -kisoissa kolmanneksi. Kyseessä eivät olleet aivan pikkukisat, mukana oli kaikkiaan kuutisenkymmentä vipeltäjää. Loppukesällä Veera keskittyi kisailemaan sadan metrin juoksussa. Lopputuloksena oli Jyväskylässä elokuun lopussa syntynyt tulos 13,26, joka jää vain kymmenyksen ikäluokan Lahden piirin kovimmasta ajasta kautta aikain.

Luukas Kemppainen paransi kauden aikana tuloksiaan rutkasti. Sadan metrin aika parani 0,7 sekuntia. Pituushypyssä Luke hyppäsi loppukesällä yli viiden metrin hyppyjä ja ennätykseksi kirjattiin 5,29. Tässä oli parannusta edelliskesästä yli puoli metriä. Lukella oli molemmissa lajeissa piirin kärkitulos P14-sarjassa.

Olivia Fagerholm oli kauden ahkerimpia harjoittelijoita ja kilpailijoita. Hän kirjautti tuloksen kauden aikana 30 kertaa virallisissa kisoissa ja tähän vielä kaikki maastojuoksu-cupin osakilpailut päälle. Kauden aikana mm. pituushypyn ennätysmerkki siirtyi peräti metrin edelliskesää pitemmälle. Ilmari Laitinen kohenteli kesän aikana ennätyksiään kaikissa kisailemissaan lajeissa ja osallistui edellisvuoden tapaan keihäskarnevaalien lajikouluun. Näin teki myös Benedict Seppälä Jämsänkoskella pika- ja aitajuoksukarnevaaleilla.

Erityisen mukavia suorituksia nähtiin loppukesällä Lahdessa käydyissä pm-viesteissä. Viime vuonna piirinmestaruuskisoissa pikaviestissä Pommin joukkue pojat 13-sarjassa oli hopealla. Nyt voittajasta ei ollut epäselvyyttä. Joukkue Rasmus Kemppainen, Valtteri Virtanen, Aleksi Muttilainen sekä Benedict Seppälä oli ylivoimainen.

T13 -sarjassa Pommin joukkue oli sama kuin edellisvuonna, eli Fiona Flink, Olivia Fagerholm, Elli Lavia ja Veera Reponen. Tällä kokoonpanolla aika parani lähes 6 sekuntia edellisvuodesta. Tyttöjen vaihdot onnistuivat kuin viestijuoksun käsikirjasta!

P15-sarjassa ei ole Pommista pitkän aikaan joukkueita ollutkaan mutta nyt nelikko Väinö Koistinen, Eetu Sirkka, Luka Manninen sekä Luukas Kemppainen pisteli neljä satasta aikaan 52,34, jota pidän kyllä hyvänä suorituksena. Pitkässä viestissä eli 4×800 metrillä poikien aika oli 10.40. Poikien sijoitukset olivat 2. ja 3.

Kauden aikana pidettiin ohjattuja harjoituksia Henrik Enken sekä Mika Sirkan ohjauksessa. Lisäksi seuran kesätyöntekijä Noora Pura sekä Mira Vuorilampi ja Pasi Rantanen ohjasivat myös harjoituksia. Kaiken kaikkiaan kauden aikana oli yleisurheilussa noin 150 ohjattua harjoituskertaa ryhmille sekä yksittäisiä harjoituskertoja yksilöille tai pienemmille ryhmille. Lisäksi seuran urheilijoille järjestettiin oma harjoitusleiri Pajulahden urheiluopistolla sekä käyntejä Vierumäen hallissa talviaikaan.

Seppälä, Kemppainen sekä Reponen osallistuivat myös piirileiritykseen, johon heidät valittiin tulostensa perusteella. Kesällä pidettiin yleisurheilukoulua ja uutena toimintamuotona oli keväällä Henriikka Haapalan sekä Noora Puran ohjaama Junior juoksukoulu.

Kesän kilpailutoimintaan kuuluivat neljä maastojuoksu-cupin osakilpailua. Kesäkuun aluekisat käytiin kentällä karsitulla lajiohjelmalla nurmikentän remontin vuoksi. Heinäkuussa osanotto oli runsasta, kun yli sata osallistujaa oli mukana kisassa, jossa nähtiin mm. mainioita seiväshyppysuorituksia, omien urheilijoiden uusia ennätyksiä sekä myös kansainvälistä osanottoa. Joutohölkkä kuului kesän vakiotapahtumiin tänäkin vuonna. Kiitos kaikille kesän kisoissa mukana olleille ja toimintaa eri tavoin tukeneille!

Uusi harjoituskausi on alkanut lokakuun alussa. Piirileiritykseen tulivat edelleen valituiksi Veera Reponen, Benedict Seppälä sekä Luukas Kemppainen. Ensimmäinen leiri on tätä luettaessa jo takana Pajulahden urheiluopistolla. Harjoituskauden tavoitteena on harjoitella edelleen monipuolisesti ja harjoituksiin ovat uudetkin urheilijat tervetulleita. Sekä omasta urheiluharrastuksesta että ohjaustehtävistä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä seuran internetsivuilta löytyviin yleisurheilun yhteyshenkilöihin.

Pm-mitalistit: Benedict Seppälä, Veera Reponen, Luukas Kemppainen, Olivia Fagerholm, Aleksi Saarela, P13-sarjan viestijoukkue, P15-viestijoukkue.

Taitomerkkitulosrajan rikkoneet urheilijat: Benedict Seppälä, Ilmari Laitinen, Luukas Kemppainen, Olivia Fagerholm, Veera Reponen.

Mika Sirkka

Yläkuva: Yleisurheilukauden päättäjäisissä muistettiin kesän menestyjiä, maastojuoksu-cupin palkitut sekä kesän yu-koululaisia. Kuva Pasi Rantanen.