Pommin lumitykit pauhaavat – ensilumen ladun tarpeet alkoivat valmistua

Joutsan Pommin työ ensilumen ladun käyttöön saamiseksi alkoi tiistaina iltapäivällä, kun kaksi lumitykkiä käynnistettiin vanhalla urheilukentällä.

Lumetusurakan pitäisi olla päätöksessä tällä viikolla, mikäli pakkaskelit sen sallivat. Pakkasta tulisi olla vähintään muutamia asteita noin neljän päivän ajan. Siinä ajassa yhtäjaksoisesti vuorokauden ympäri lunta tekevät lumitykit ehtivät valmistaa kylliksi tekolunta, jotta se riittää 2,5 kilometrin mittaiselle ensilumenladulle.

Pommin tavoitteena on päästä levittämään lunta jo seuraavalla viikolla. Kunta on luvannut antaa traktorityötä tähän hommaan kolmen työpäivän verran (24 työtuntia), mutta iso osa käytännön työstä tapahtuu urheiluseuran talkoolaisten omin voimin. Tästä on esimerkkinä lumitykkien päivystystalkoot. Puolen tusinaa henkeä valvoo laitteiden toiminnan perään kuuden tunnin päivystysvuoroissa, vuorokaudet läpeensä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Lumitykit pauhaavat vanhalla urheilukentällä nyt useamman vuorokauden.

Katso videopätkä lumitykeistä: