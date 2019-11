Matias Lehtosen autonkorjaustaidoille alkoi olla niin paljon kysyntää, että oli paras perustaa oma yritys

Joutsassa on autokorjaamoalalla hyvä tarjonta ammattitaitoisissa tekijöissä. Muutama vuosi sitten joukkoon liittyi nuoren polven yrittäjä Matias Lehtonen, joka totesi tuolloin, että hänen taitojaan kysytään vapaa-ajalla jo niin paljon, että sitä riittää yrityksen pyörittämiseksi asti.

Hän antoi yritykselle nimeksi Tmi Matias Lehtonen, ja tämä tapahtui vuonna 2016 syksyllä miehen ollessa 25-vuotias. Täyspäiväisesti Lehtonen siirtyi yritystä pyörittämään marraskuussa 2017.

Kangasniementien varrella sijaitsevan yrityksen toimenkuvaan kuuluvat henkilö- ja pakettiautojen kaiken kattavat huollot ja korjaukset, sähkövian määritykset ja korjaukset sekä lisävarusteiden kuten lisävalojen ja vetokoukkujen asennukset. Korjaamon varustuksiin kuuluvat muun muassa Boschin vianmääritystesteri vianmääritysoppaineen ja huolto-ohjeineen sekä pakokaasumittauslaite.

Ennen täyspainoisesti yrittäjäksi ryhtymistään Lehtonen työskenteli mekaanikkona Käyttöauto Oy:llä Jyväskylässä kahdeksan vuotta. Siitä vuoden verran hän oli armeijassa suorittamassa varusmiespalvelusta, mutta työsopimus oli voimassa myös intin ajan. Käyttöautolle hän meni alun perin vuonna 2009 työharjoitteluun jo ennen ajokortin saamista.

Viralliselta koulutukseltaan Lehtonen on ammattikoulun käynyt elektroniikka-asentaja. Boschin järjestelmäasiantuntijakoulutus autopuolelta tuli tähän päälle silloisen työnantajan tarjoamana.

Nykyautoissa on paljon elektroniikkaa, joten sen alan koulutuksesta on Lehtoselle suuri apu päivittäisessä työssä. Esimerkiksi osaamista siitä, kuinka sähköjohtoja pitää tinata oikeaoppisesti voi hyödyntää vaikkapa mittaristovikojen korjaamisessa.

– Tämän päivän autoissa on paljon mittaristovikoja, ja kun niissä yleensä kiukuttelevat juotokset, niin purkamalla ja tinaamalla juotokset kuntoon mittariston saa taas toimimaan. Asiakas voittaa tässä paikan päällä tehdyssä työssä paljon aikaa ja rahaa, jos vaihtoehtona on mittariston lähettäminen muualle huoltoon, sanoo Lehtonen.

Koulutus Boschin järjestelmäasiantuntijaksi on melkoinen pääoma nuorelle yrittäjälle. Koulutus on vieläpä suhteellisen harvinainen, sillä se maksoi aikanaan yli 20.000 euroa yhdelle hengelle. Kaikkiaan Bosch-koulutettuja on noin tuhatkunta tällä hetkellä Suomessa, ja Joutsaa lähin oleva virallinen Bosch-korjaamo sijaitsee Lahdessa.

– Bosch-korjaamon virallisen statuksen hankkiminen joskus tulevaisuudessa on käynyt mielessä. Tällä hetkellä tärkeintä on kuitenkin saatu koulutus, sillä se on aivan älyttömän tarkka ja perusteellinen. Bosch-koulutus lähtee ihan perusteista ja siinä käydään järjestelmien toiminnat syvällisesti läpi. Siihen kuuluu viikon kestävä koe, mikä on läpäistävä.

Esimerkkinä koulutuksen hyödyistä Lehtonen mainitsee tilanteen, jossa ABS-valo palaa mittaristossa. Lukkiutumattomassa jarrujärjestelmässä on siten jotain vikaa, ja sen jäljitys alkaa testerillä suoritettavalla vikakoodin lukemisella.

– Tarkkaan ja huolella tulkittu vikakoodi auttaa heti haarukoimaan vian suunnilleen oikeaan kohtaan. Onko se johdossa, anturissa, pyöränlaakerissa olevassa tunnistinkehässä, onko vetoakselistossa kehä poikki ja niin edelleen. Vikakoodin lukeminen ei korjaa mitään, vaan se pitää osata tulkita oikein. Tämä nopeuttaa korjaamista huomattavasti.

Kovasti työhaluisen miehen kehittyminen kohti yrittäjäksi ryhtymistä alkoi oikeastaan autonosturin hankinnasta vuonna 2013. Matiaksen isä, Mika Lehtonen, on yrittäjänä Lehtosen Marja- ja Hedelmätilalla, ja koska tilalla on runsaasti omaa ajoneuvokalustoa, ajatuksena oli korjailla niitä. Näin tehtiin, ja kun nosturilla on kätevä korjata autoja, niin myös kavereiden autoja alkoi näkyä siinä yhä enemmän. Pikkuhiljaa sana levisi, ja korjaamispalveluja alettiin kysyä yhä useammin myös kaveripiirin ulkopuolelta. Tätä kautta Lehtosella oli suurin osa korjaamon tarvitsemista työkaluistakin jo valmiiksi hankittuna.

– Perustin sitten toiminimen, jotta sain vastattua kysyntään. Toiminimen jälkeen sitä hommaa sitten vasta alkoi ollakin. Koneurakoitsijat etenkin soittelivat webastoja korjaamaan. Eräs joutsalainen kuljetusyhtiö sitten kysäisi, alanko huoltamaan yrityksen autoja, joita on useampi kappale.

Tokihan Lehtonen tähän hommaan innokas oli, mutta ongelmaksi oli muodostua ajankäyttö. Kaupungissa työssä käyminen ja sitten iltahommina autojen korjaaminen yrittäjänä olisi tullut liian raskaaksi. Joten Lehtonen päätti, että meni syteen tai saveen, nyt kokeillaan yrittämistä ihan tosissaan, ja otti työnantajalta lopputilin.

Lehtosen ei ole tarvinnut mainostaa, vaan asiakkaita on ollut kiitettävästi heti ensimmäisistä viikoista lähtien. Viikon jono on ollut minimi, ja keskimäärin jono on kahden viikon mittainen.

– Kolme hommaa keskimäärin per päivä, yksin ei enempää ehdikään. Keskiarvoa on vaikea määritellä, sillä pikkukorjauksia tekee kuusi päivässä missä isompi huolto ja jakohihnan vaihto voi viedä kokonaisen työpäivän.

Toimitilana on marjatilan pihapiirissä sijaitseva halli, jossa Lehtonen on vuokralla. Jatkossa yrityksellä on tavoitteena investoida nelipyöräsuuntauslaitteeseen ja ilmastointihuoltokoneeseen. Myös toimitilojen laajentaminen on ollut pohdinnassa, mutta tälle ei ole asetettu mitään aikatavoitetta.

