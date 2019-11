Luonto kuvassa – pienien yksityiskohtien kauneutta

Joutsan kirjaston näyttelytilan marraskuun näyttely Luonto kuvassa on joutsalaistuneen graafikko Jouko Karin käsialaa. Esillä on Karin ottamia valokuvia luonnosta 29.11. asti. Esillä ei ole niinkään perinteisen kaavan mukaisia otoksia, sillä Karilla on silmää ja suuri kiinnostus pienille yksityiskohdille.

Esillä on Karin valokuvia 1990-luvulta asti ennen vuotta 2015 otettuina. Kuvaajaa on kiinnostanut kärpässienen lakin pinta, miten aurinko kuultaa sienen läpi, oksien ja lehtien pinnat ja monet muut pienet asiat, joita usea ei edes huomaa. Kari tuo konkreettiseksi sananlaskun, mitä menettää, jos joku ei näe metsää puilta.

Puustoori Ky Haapahalli Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

– Pienet yksityiskohdat kiinnostavat, ja sieltähän se kaikki iso lähtee. Maailmassa on maailma. Minua on aina surettanut se, miten ihmiset eivät huomaa luonnon kauneutta, vaan jatkavat vain eteenpäin kiireellä, pohtii Jouko Kari.

Luonnosta kiinnostunut näytteilleasettaja kertoo saavuttaneensa tavoitteet näyttelystä, mikäli sinne saapunut lähtee sieltä pois ”nähden enemmän”. Lisäksi kuvilla painotetaan sitäkin, että luonto on lahja, mitä pitää suojella ja säilyttää jälkipolville.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Graafikko Jouko Karin valokuvia on esillä kirjaston näyttelyssä marraskuun ajan.