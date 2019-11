Leivonmäelle perustettiin pitkästä aikaa baari – Leivon Pub palvelee viikon jokaisena päivänä

Leivonmäen keskustaajamasta saa taas pitkästä aikaa anniskelubaarin palvelua, kun Leivon Pub avasi ovensa syyskuun lopulla. Martti Nurminen perusti yrityksen yksinkertaisesta syystä. Ensinnäkin kylän tarjonnasta puuttui pub-tyyppinen baari, ja toiseksi hyvää liiketilaa tuli yllättäen tarjolle. Entisen Osuuspankin pankkisali keskeltä taajamaa oli saatavilla käyttöön edullisesti, ja Nurminen päätti, ettei niin hyvää liiketilaa kannata tyhjillään pitää. Leivonmäellä kun muistetaan vielä hyvin, kuinka takavuosina keskusraitilla oli neljäkin baaria yhtä aikaa toiminnassa.

Leivon Pubilla on normaalit anniskeluoikeudet ja valikoimaa löytyy useissa juomalajeissa. Päivittäin on myös tarjolla keittolounas. Myös karaokea, lautapelejä, tietovisaa ja muuta viihdykettä on tarjolla. Pankkisalin yhteydessä on tarjolla kokoustilat 20 hengelle.

Toistaiseksi Leivon Pub on joka päivä auki. Pidennetyt aukioloajat ovat voimassa perjantaisin ja lauantaisin. Yrityksen perustaminen pantiin vireille toukokuussa ja alun perin Nurmisen tavoitteena oli avata baari juhannuksena. Alkoholilainsäädännön vaatima lupapolitiikka on kuitenkin sen verran byrokraattista, että ovien avaaminen asiakkaille tapahtui vasta 27.9. Nurmisella on entisestään yrittäjätaustaa kuljetuspuolelta.

– Asiakkaat ovat ottaneet pubin hyvin vastaan ja saatu palaute on ollut hyvää. Viikonloppuna asiakkaita on käynyt hyvin. Paikallisten lisäksi tänne on tultu Joutsasta, Luhangasta ja Toivakasta, kertoo Nurminen.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Riitta ja Martti Nurminen ovat ihmiset Leivon Pubin takana.