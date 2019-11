Eva Tervonen luotsaa kaksi seuraavaa vuotta Suomalaisen Naisliiton hallitusta

Vuonna 1907 perustettiin Suomalainen Naisliitto, jonka toiminnan tarkoitukseksi kirjattiin kansalaissivistyksen kehittäminen ja kohottaminen, harrastuksen herättäminen yleisiin asioihin, yhteiskunnallisten parannusten edistäminen, eri kansanluokkien lähentäminen toisiinsa ja kansallisen yhteistunnon syventäminen.

Tänä päivänä liiton päämäärät ovat liiton hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2020-2021 valitun joutsalaisen Eva Tervosen mukaan yhä samat. Se näkyy esimerkiksi liiton vuosien 2018-2020 strategiassa, johon on kirjattu tasa-arvon edistäminen, perhevapaiden uudistaminen ja ikäilmaston muuttaminen positiiviseksi.

Runsaasti koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa järjestävällä Suomalaisella Naisliitolla on kuusi jäsenyhdistystä; yhteensä kuutisensataa jäsentä keräävät Jyväskylän, Oulun, Tornion, Vaasan, Hämeenlinnan ja Helsingin yhdistykset. Liiton toiminta perustuu Eva Tervosen mukaan pitkälti jäsenyhdistysten paikalliseen toimimiseen.

– Liitto itsessään on semmoinen sateenvarjo, joka yrittää mahdollistaa eri jäsenyhdistysten toiminnan, kuvaa Jyväskylän yhdistystä edustava Tervonen.

Liiton saavutuksista erityisen tärkeinä Tervonen itse pitää paikallisia saavutuksia. Esimerkiksi Vaasan Suomalaisella naisklubilla on hänen mukaansa ikääntyneille naisille tarkoitettuja kerrostaloja, joissa klubi järjestää vuokralla asuville asukkaille ohjelmaa ja niin sanotusti katsoo näiden perään.

Jyväskylän osasto on Tervosen mukaan pieni, sillä on nykyisin vain 35 jäsentä. Osasto on kuitenkin ollut merkittävä toimija, sillä se esimerkiksi käynnisti aikanaan Jyväskylässä puistotäti- ja kunnallisen kodinhoitajatoiminnan.

Parhaillaan Suomalaisessa Naisliitossa eletään Eva Tervosen mukaan uudistumisen aikaa. Tervonen arvelee oman hallituksen puheenjohtajaksi valintansakin pohjautuvan juuri siihen, että toisi tullessaan uutta. Hän pitää uudistumista tärkeänä, sillä pitkään samaa asiaa tehdessä tekemisestä tulee hänen mukaansa rutiinia.

Yksi uudistuksen alla oleva asia on esimerkiksi liiton viestintä. Se on Tervosen mukaan parhaillaan isossa murroksessa. Liitossa on käyty pitkällistä keskustelua liiton Minna-lehdestä, jonka tekeminen paperisena on kallista, mutta jonka tekeminen sähköisenä ei miellytä kaikkia jäseniä.

– Nyt yritetään löytää keskitietä, missä kaikki olisivat tyytyväisiä johonkin asiaan.

Eva Tervonen on ikään kuin kasvanut Suomalaisen Naisliiton varjossa, sillä hänen isoisänsä kaksoissisko Katri Heikkilä toimi 40 vuotta liiton Oulun yhdistyksen puheenjohtajana. Tervonen lähti mukaan liiton toimintaan vuonna 2016 ja jo seuraavana vuonna hänet valittiin sen hallituksen jäseneksi. Tuoreen valintansa hallituksen puheenjohtajaksi hän otti vastaan nöyränä.

– Mietin pitkään, lähdenkö ehdokkaaksi. Hallituksen jäsenyys on kuitenkin kimppahomma, kun puheenjohtaja on taas tavallaan omalla jakkarallaan. Mutta olen myös hyvin innostunut siitä, koska näen paljon sellaisia asioita, jotka mielestäni ovat mahdollisuuksia.

Puheenjohtajakaudellaan Tervosen yksi merkittävä tavoite on pyrkiä lähentämään eri kansanryhmiä.

– Olen asunut 15 vuotta Joutsassa ja tämä on ensimmäinen kerta, kun asun pienellä maaseutupaikkakunnalla. Olen huomannut, kuinka hirveä vastakkainasettelu on kaupungin ja maaseudun välillä. Samanlainen vastakkainasettelu on pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä. Se on tullut tuossa järjestössä aika hyvin esille, niin olen ottanut päätavoitteeksi, että sitä pitää jotenkin saada purettua.

Rohkeasti feministi

Eva Tervonen tunnetaan Joutsassa erityisesti Hotelli Aaton ja Ellin entisenä yrittäjänä. Syy hänen muutolleen Kirkkonummelta Joutsaan 15 vuotta sitten oli juuri hotelli. Se oli tuolloin myynnissä.

– Viisikymppisellä naisella tulee helposti sellainen, että oliko tämä tässä, rupeanko odottelemaan eläkepäiviä. Ja sitten kun minulla on ollut aina kohtuullisen helppo lähteä, niin sitten päätin lähteä, sanoo 10 vuotta hotellia pyörittänyt Tervonen.

Yrittäjyytensä takia Tervonen on monelle tuttu myös Joutsan Yrittäjät ry:stä, jonka hallituksessa hän toimi vuosina 2005-2018. Hallitusuransa alussa hän oli joukon ainoa nainen ja halusi hallitukseen lisää naisia. Viime syksynä heitä valittiin porukkaan enemmistö.

– Ajattelin silloin, että kerrankin, sanoo Tervonen.

Jälkeenpäin Tervonen katsoo, että Joutsassa hänestä on tullut kunnon naisasianainen, sillä paikkakunnalla moni tasa-arvoon liittyvä asia on vähän niin ja näin. Tervonen sanoo kuulleensa useasti kunnan miespuolisilta virkamiehiltä ja luottamushenkilöiltä, ettei naisia vaan löydy päättäville paikoille, mutta hänen mielestään väite ei voi pitää paikkansa. Ollessaan myös eräänä vuonna Joutsan vaalilautakunnassa Tervonen huomasi, että naisten äänestysprosentti oli pienempi kuin miesten.

– Minusta ne ovat sellaisia huolestuttavia asioita, joissa koen, että naisliiton toiminnan tarkoitus on se, mitä pitää tehdä.

Tervonen uskaltaa rohkeasti tunnustautua feministiksi. Hänelle feminismi tarkoittaa tasa-arvoa. Suomessa tasa-arvolta vie hänen mukaansa pohjan merkittävä ammattialojen sukupuolen mukainen segregaatio.

– Mielestäni se on okei, että naiset ja miehet saavat valita ammattinsa. Mutta meillä on semmoinen asenne tässä yhteiskunnassa, että naiset ikään kuin valitsee naisten asioita ja miehet valitsee miesten asioita. Haluaisin nähdä, että päiväkodissa on yhtä paljon mieshoitajia kuin naishoitajia. Ja sairaaloissa hoitajina pitää olla myös miehiä. Ei sillä lailla, että yksittäinen mies on jonkinnäköinen kuriositeetti ja kummallisuus, vaan että heitä on puolet, Tervonen mainitsee muutamia esimerkkialoja.

Tarja Kuikka