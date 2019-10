Pääkirjoitus: Suora lähetys tuo avoimuutta valtuustoon

Joutsan kunta on tehnyt uuden ja erinomaisen kannatettavan avauksen: kunta ryhtyy välittämään suoraa videolähetystä kunnanvaltuuston kokouksista Youtube-palvelussa kaikkien vapaasti katsottavaksi. Vastaavia videointeja on jo pitkään tehty monissa muissa kunnissa, mutta parempi Joutsassakin myöhään kuin ei milloinkaan. Lisäksi joutsalaiset ovat tässäkin asiassa historiallisesti katsottuna olleet eturintamassa, sillä aikoinaan paikallinen kaapelitelevisiokanava Joutokanava välitti myös valtuuston kokouksia suorina tai ainakin nauhoitettuina lähetyksinä.

Joutsan valtuustolähetykset toteutetaan järkevän kustannustehokkaasti yhdellä kiinteällä kameralla. Lähetyksen kuvallinen anti on toki varsin tylsää, mutta kokouksen kulku ja puheenvuorot välittyvät hyvin. Nyt siis kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus seurata, mitä valtuuston kokouksissa tapahtuu. Kokouksethan ovat tähänkin asti olleet yleisölle avoimia, mutta harvoin lehtereillä on niin sanottuja rivikuntalaisia näkynyt.

Toivottavasti videokokoukset kiinnostavat ja toivottavasti valtuutetut miettivät, miten televisioidusta kunnallispolitiikasta saisi kiinnostavampaa. Ehkäpä uudistus myös innostaa uusia ihmisiä mukaan paikalliseen päätöksentekoon.

