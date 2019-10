Aurauskeppien viskelijät syyllistyvät lain silmissä lievään vahingontekoon – ovat korvausvelvollisia

Jokavuotinen valitettava ilmiö on jälleen pitäjässä valloillaan. Talvi on tulossa ja auraajia varten erilaisten väylien reunuksille on asennettu aurauskeppejä.

Aina niitä joku kuitenkin nyhtää pois. Usein syyllisiä ovat ajattelemattomat lapset, jotka suhtautuvat niihin lähinnä leikkikaluina. Eikä se ole poissuljettu, etteivätkö jotkut aikuisetkin ole keppien kimpussa.

Nyt esimerkiksi Köysitiellä oli 18.10. heitetty iso nivaska näitä keppejä maastoon. Poliisille on tehty teosta rikosilmoitus, sillä tekijä on syyllistynyt lievään vahingontekoon. Vihjeet ilkivallasta voi ilmoittaa Joutsan poliisille, ja lain silmissä keppien nyhtäjällä on korvausvelvollisuus.

Jos aura-ajoneuvo ajaa esimerkiksi ojaan tai vahingoittaa jotain kohtaa tiestä sen vuoksi, että oikean ajolinjan osoittava aurauskeppi puuttuu jonkun ilkivallantekijän vuoksi, korvaukset voivat muodostua hyvinkin merkittäviksi.