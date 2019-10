Emmi Aarnio-Metsäselle musiikki on puoli leipää

Leivonmäkeläislähtöinen Emmi Aarnio-Metsänen (yläkuvassa vas.) tunnetaan paitsi harvinaisesta eläinfysioterapeutin ammatista, myös Joutsan seutukunnallakin aika ajoin keikkailevasta Kruuvaus-yhtyeestä. Aarnio-Metsäsen ja Tiina Laitisen (yläkuvassa oik.) vuonna 2014 perustama Kruuvaus on vuosien mittaan laajentanut toimintaansa moneen suuntaan.

Nykyään Kruuvauksen väki tekee duo- ja bändikokoonpanoissa melkein kaikkea, mitä voi musiikin saralla kuvitella: lastenmusiikkia, lastenteatteria, bilebändikeikkoja, perinteistä tanssimusiikkia sekä keikkoja vanhusten hoivakodeissa. Kuluvana vuonna Kruuvaukselle kertyy jo yli sata esiintymistä.

– Alun perin perustimme Kruuvauksen bilebändiksi hääkeikkoja ja vastaavia varten. Ilmeisesti olemme tehneet asioita oikein, kun keikkamäärät ovat jatkuvasti kasvaneet, kertoo Aarnio-Metsänen.

Musiikki ja teatteri ovat haukanneet Aarnio-Metsäsen ajasta jo ison osan. Hän arvioi, että nykyään ansiot jakautuvat melko lailla tasan fysioterapeutin ja muusikon ammattien välillä.

Kruuvauksen alkujuuret ovat vuodessa 2007 ja Jyväskylän Viherlaaksossa, jossa Aarnio-Metsänen ja lapualaislähtöinen Tiina Laitinen olivat töissä esittämässä lasten satuhahmoja. Naisten ystävyys johti lopulta Kruuvauksen perustamiseen vuonna 2014.

Sekä Kruuvauksen solistit että soittajat ovat kaikki musiikin ammattilaisia. Aarnio-Metsänen on valmistunut Jyväskylän ammattiopistosta eli nykyisestä Gradiasta muusikoksi. Tiina Laitinen puolestaan on koulutukseltaan musiikkipedagogi. Bändin soittajat taas soittavat Kruuvauksen lisäksi muissa yhtyeissä, toimivat soitonopettajina tai opiskelevat musiikkia.

– Tuntuu, että lastenmusiikille on kysyntää. Bilebändin osalta haaste on se, että ravintolat ottavat aiempaa huonommin bändejä esiintymään, joten keikkamyynti on haasteellista, arvioi Aarnio-Metsänen.

Kruuvauksessa ovat mukana Emmi Aarnio-Metsänen (vas.), Joona Lehto, Panu Korhonen, Jere Lehto, Vili Kallonen, Tiina Laitinen (oik.) sekä Jari Erma (ei kuvassa). Kuvat: Riku Suonio.

Kruuvaus laajentaa teatterin puolelle ja julkaisee lastenlevyn

Kruuvaukselta on tänä syksynä tulossa kaksi uutta aluevaltausta: yhtye julkaisee 26.11. lastenmusiikkilevyn. Reilua viikkoa tätä aiemmin on ensi-illassa Kruuvauksen tuottama Kate Winsletin hiukset -näytelmä.

Lastenmusiikkilevyn kappaleet on säveltänyt muusikko Kimmo Riikonen ja sanoituksia ovat tehneet Emmi Aarnio-Metsänen, Tiina Laitinen, Kimmo Riikonen sekä joutsalaislähtöinen Joonas Purojärvi, joka on mukana Aarnio-Metsäsen kanssa jyväskyläläisessä Lastenteatteri Loihussa. Levy on äänitetty Hankasalmella Ari-Pekka Laukkasen studiossa.

Emmi Aarnio-Metsänen, Tiina Laitinen sekä Kruuvauksen muusikoista Jari Erma puolestaan nousevat 17.11. Jyväskylässä Juomatehtaan studion lavalle Kate Winsletin hiukset -näytelmän kantaesitykseen. Aikuisille suunnatun näytelmän on kirjoittanut Eeva Åkerblad ja sen ohjaa Riku Suonio. Kuten monet muutkin Kruuvauksen projektit, näytelmä syntyi vuosien varrella muodostuneiden yhteyksien kautta.

– Tuli sellainen olo, että olisi kiva tehdä aikuisten teatteria. Eeva ja Riku ovat hyviä ystäviämme. Riku on graafikkona ja valokuvaajana muun muassa tehnyt kaikki Kruuvauksen julisteet. Hän on myös ohjannut Keski-Suomen alueella paljon teatteriesityksiä. Kaikki palaset loksahtivat tässä projektissa paikoilleen, kertoo Aarnio-Metsänen.

Kate Winsletin hiukset kertoo monitahoisesti ystävyyssuhteesta, johon on tullut välirikko. Näytelmän kirjoittaja Eeva Åkerblad on muun muassa mukana Lastenteatteri Loihussa ja toimii myös kirjoittamisen opettajana.

Nuorena vei teatteri, aikuisena myös musiikki

Emmi Aarnio-Metsäsen perhetaustasta olisi voinut ennustaa ainakin jotain hänen urastaan. Perheen isä on lukemattomilta keikoilta Joutsan seudullakin ihmisille tutuksi tullut Pekka Aarnio eli Pelimanni-Pekka.

Emmi Aarnio-Metsänen soitti lapsena viulua ja pianoa, mutta nuoruudessa teatteri alkoi kiinnostaa enemmän. Hän oli mukana muun muassa Teatteri Kuhauksen näytelmissä sekä ammattiteatteri Teatterikoneen projekteissa.

Aarnio-Metsänen kirjoitti ylioppilaaksi Joutsan lukiosta vuonna 2005 ja opiskeli sen jälkeen vuoden verran musiikkiteatteria kansanopistossa. Tämän jälkeen hän opiskeli fysioterapeutiksi ja erikoistui eläinten fysioterapiaan.

– Aikuisena löysin uudestaan musiikin ja laulamisen ja päätin, että haluan tehdä myös sitä.

Aarnio-Metsänen valmistui pari vuotta sitten Jyväskylän ammattiopistosta muusikoksi.

Markku Parkkonen