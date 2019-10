Elämänkaarijuhla täydelle salille

Viime viikolla vietettiin valtakunnallista vanhustenviikkoa. Viikon päätapahtuma Joutsassa oli neljättä kertaa järjestetty Elämänkaarijuhla, jonka Joutsan vanhus- ja vammaisneuvosto järjesti perjantaina yhtenäiskoululla yhdessä yhtenäiskoulun ja lukion kanssa.

Tänä vuonna vanhustenviikon teemana oli Varaudu vanhuuteen. Teemaa käsittelivät Elämänkaarijuhlassa niin tervehdyssanat lausunut, Elämänkaarijuhlan idean ”äiti” Mirja Rantanen kuin myös tilaisuuden juhlapuhuja, eläkkeellä oleva entinen työterveyslääkäri Hellin Torkki.

Yhtenä esimerkkinä vanhuuteen varautumisesta Rantanen mainitsi lapset ja lastenlapset. Heistä iloitaan ja heidän apuaan tarvitaan Rantasen mukaan siinä vaiheessa, kun ei enää pärjätä omin voimin.

Torkki puolestaan nosti esille esimerkiksi fyysisestä kunnosta ja mielen hyvinvoinnista huolehtimisen, muistin harjoittamisen, uteliaisuuden ja uskalluksen säilyttämisen, läheisistä ihmissuhteista kiinnipitämisen sekä apuvälineiden ja arkisen avun vastaanottamisen.

Vaikka ikääntyessä keho rapistuu, kehon sisällä voi Torkin mukaan elää huomattavasti paljon eri ikäisempi mieli ja sen nuoren mielen säilyttäminen on tärkeää, sillä se ratkaisee toimintakyvyn ja selviämisen.

Eläkkeellä oleva entinen työterveyslääkäri Hellin Torkki kannusti kuulijoita ikääntymisestä huolimatta säilyttämään nuoren mielen.

Torkki korosti omaan elämään sopeutumisen tärkeyttä ja toi esille siihen yhden apukeinon. Sen sijaan, että miettisi, mistä kaikesta joutuu iän myötä luopumaan, miettii mitä on yhä jäljellä ja mitä itse vie mukanaan vanhuuteen.

– Meillä on nimenomaan vietävänä vanhuuteen elämänkokemus. Vaikeasta tilanteesta selviytyminen ja myös semmoinen rauhoittuminen, ettei turhista enää säikähdetä, eikä elämä näytä mustavalkoiselta. Meillä on hyvin paljon niitä hyviä asioita ja jos me niihin turvaudumme, niin vanheneminen tuntuu silloin paljon paremmalta, Torkki kannusti kuulijoitaan.

Vanhemman väen ohella Elämänkaarijuhlassa on ollut vuosittain mukana myös lapsia ja nuoria. Tänä vuonna ryhmä yhtenäiskoulun kuudesluokkalaisia esitti juhlayleisölle koululaisilta kerättyjä ajatuksia muun muassa siitä, millainen on vanha ihminen ja miten vanhuuteen kannattaa varautua.

Koululaisten mielestä vanha ihminen esimerkiksi istuttaa kukkia, on rauhallinen, katsoo koko ajan telkkaria ja voi joutua pyörätuoliin tai sairaalaan. Vanhuuteen varautumisen keinoiksi koululaiset taas olivat nimenneet esimerkiksi omasta kunnosta huolehtimisen, nukkumisen, hyvin syömisen sekä tupakan ja nuuskan välttämisen.

Viron perheen lapset ja Joutsan Eläkekuoron esiintyivät yhdessä.

Elämänkaarijuhlan ohjelmassa oli runsaasti musiikkia. Yhteislauluna laulettiin Kultaisen nuoruuden kaltaisia monille tuttuja lauluja, jotka säesti yhtenäiskoulun ja lukion musiikinopettaja Markus Tuominen. Kari Kivisaari puolestaan tunnelmoi muun muassa Lapin kesän Pertti Niilahden säestäessä häntä pianolla.

Edellisvuoden tapaan kuultiin nuorten ja vanhempien yhteislaulua, kun Viron perheen lapset esiintyivät Seppo Pänkäläisen johtaman Joutsan Eläkekuoron kanssa. Viron perheen lapsista vanhin, sopraano Loviisa Viro esitti myös soolonumeron.

Juhlassa päästiin myös tanssimaan senioritanssia kukin istualtaan omalla paikallaan. Senioritanssin veti Joutsan kunnan asumispalvelujen ja hoitotyön esimies Terhi Kallio. Tilaisuudessa kuultiin myös Joutsan seurakunnan tervehdys, jonka toi juhlaan Luhangan kappeliseurakunnan pastori Harri Hautala. Juhlan päätteeksi tarjolla oli iltapäiväkahvit.

Kari Kivisaari tunnelmoi muun muassa Lapin kesän.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa Elämänkaarijuhlan idean äiti Mirja Rantanen.

Katso lisää kuvia juhlasta:





Katso video Elämänkaarijuhlasta: