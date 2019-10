Tappion kautta voittoon – JoSePa oli viikonlopun peleissä sekä ottavana että antavana osapuolena

JoSePa oli viikonlopun Futsal-Liigan otteluissa sekä ottavana että antavana osapuolena. Lauantaina Liigan tällä hetkellä kovakuntoisin joukkue Akaa FS pyyhki kotihallin lattiasta pölyt vierailevan JoSePan kustannuksella maalein 8–1 (5–1). Peli unohdettiin vuorokaudessa, sillä seuraavana päivänä kotipelissä voittotili aukesi komeasti, kun Sievi Fs kävi Joutsassa pisteettömällä vieraskeikalla maalein 8–3 (1–1).

Lauantain ottelussa Akaa näytti miten käy, kun taito ja tahto on kohdallaan. JoSePa sinnitteli aikansa, mutta JoSePan maalivahti Niko Rantanen oli melkoisessa pommituksessa alusta asti. Rantanen kesti lähes kymmenen minuuttia, mutta kun peli oli ensimmäisen jakson aikana aika selvä, vieraitten fokus hieman karkasi seuraavaan peliin. Kovin tietoista ei JoSePan puolelta ajatuksen karkailu ollut, mutta turha revittely jäi tällä kertaa piippuun kotijoukkueen ollessa aika ylivoimaisessa vireessä.

JoSePan parhaana palkittiin ainokaisen maalin tehnyt Matias Paappanen, ja Niko Rantanen taisteli urheasti tuulimyllyjä vastaan. JoSePa esitteli ottelussa myös yhden uusvanhan pelaajan, kun Benno Hanslian liittyi parin vuoden tauon jälkeen taas joukkueeseen.

Lauantaina JoSePa lähti sitten päättäväisesti saalistamaan ensimmäistä voittoa. Ottelun alussa pelin tärkeys näkyi vähän molempien otteissa, sillä Sievikin tarvitsee pisteitä kipeästi. JoSePa sai kuitenkin nopeammin rivit järjestykseen, ja ensimmäinen laukaus kohti JoSePan maalia tuli vasta kuuden minuutin pelin jälkeen.

Koko ensimmäinen jakso oli tästä eteenpäin aika tasaista peliä, paremmat maalipaikat loi kuitenkin JoSePa. Otto Piili ohjasi kerran pallon jo ylärimaan, mutta lopulta avausmaalin teki Sievi. Juha Ala-Suutari veti JoSePan huonon purun suoraan ilmasta etuylänurkkaan.

Pitkän tovin vaihdossa istunut Jere Keskinen toimi sitten tasoituksen kapellimestarina; ensin riisto omalla alueella, pallo lainaksi Jarkko Kosuselle, pallo takaisin ja sitten syöttö takatolpalle Oskari Luomalle; 1–1. Toisen jakson JoSePa aloitti räväkästi. Jari Kotimäki sai viimeinkin maalitilin auki ja veti kulmasta 2–1. Seuraavassa vaihdossa Jarkko Kosunen syötti Matias Paappasen maalintekoon; 3–1 ajassa 20:47. Sievi nosti ja aktivoi prässiä ja Ala-Suutari toi vieraat taas iholle 3–2 kavennuksella jo minuutin päästä. Ajassa 27:01 Henri Heikkilä toi vieraat jo tasoihin.

Tämän jälkeen peli hieman rauhoittui, sillä molemmat tiesivät, että seuraavalla maalilla olisi iso merkitys. JoSePa kokeili kaksi kertaa (Eetu Oksanen ja Jere Keskinen) yläriman kestävyyttä ennekuin katsomo räjähti; 31:25 Jarkko Kosunen antoi pitkän sivurajapotkun omalta alueelta vastakkaiseen nurkkaan Otto Piilin jalkaan, Piili jatkoi suoraan maalille, josta Janne Kosunen veti pallon yläpesään. Paria minuuttia myöhemmin Otto Piili haistoi pakki-pakki -syötön hyökkäyspäässä ja veti suoraan katkosta JoSePan jo 5–3 johtoon.

Viimeisen naulan Sievin arkkuun kävivät napauttamassa Matias Paappanen syöttäjänä ja Benno Hanslian maalarina. Lopussa JoSePa osui vielä pari kertaa tyhjiin. JoSePa oli pelissä hallitseva osapuoli, mutta vailla saumoja ei Sievikään ollut. Ensimmäisellä jaksolla paikkoja oli lopulta molemmissa päissä, torjuntojen valossa toinen jakso oli selvemmin JoSePan.

Pelaava miehistö selvisi jälleen vähillä virheillä, mikä on selkeä parannus viime vuoteen. Virheillä tarkoitan tässä virheitä, jotka tarkoittavat maalipaikkaa vastustajalle. Virheen tehneen pelaajan selkä ei suoristu, vaan varsin usein pallo käydään repimässä takaisin. Lisäksi oli hienoa, että maalitili aukesi useammallakin pelaajalla.

JoSePa lähtee yli kahden viikon tauolle suht luottavaisin mielin. Akaan lahtauksesta huolimatta peli on hyvin kuosissa. Toki kehitettävää on vielä paljon, mutta ihmehän se olisi, jos niin ei olisi. Vanha runkomiehistö on vireessä ja pikkuhiljaa niitä tehojakin alkaa löytyä.

Ennen kauden alkua pohdittiin kovasti JoSePan menetysten merkitystä peliin. Lyhyen otannan perusteella voi sanoa, että nuoret herrat Eetu Oksanen ja Matias Paappanen ovat ottaneet ison harppauksen kohti liigan kirkkaampia valoja, eli täyttävät kentällä reippaasti ihan oikean miehen paikan. Oskari Luoma on myös osoittanut, että momenttia löytyy pivot-väännöissä. Kun Benno Hansliankaan ei joukkuetta varsinaisesti heikennä, niin voisi ajatella, että tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä.

Valmentajien kommentit: Kaj Ollikainen, Sievi FS:

– Virheisiin tämä ratkesi, erityisesti toisen jakson alku oli kamala. Nuorille pelaajille niitä sattuu, mutta nyt on huolestuttavaa, että kokeneetkin pelaajat tekevät virheitä. Onko jotain keskittymisen puutetta vai mitä? Aika pyöreä ottelu noin muuten, kyllä meilläkin omat saumamme oli.

Riku Keihäsniemi, JoSePa:

– Aika luottavainen olin koko ajan, kyllä peli minusta oli koko ajan meidän hallussa. Hienoa katsoa miten nämä meidän junnut ovat kasvaneet pelaajina, tästä on hyvä lähteä treenaamaan pariksi viikoksi ennen seuraavaa peliä.

Petri Hentinen

Kuva: Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Tämä kuva symboloi osuvalla tavalla Sievi-pelin tunnelmia toisella puoliajalla.