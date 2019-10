Puheenvuoro: Nysse taas alkaa

Nyt uusikin Hallituksemme on ryhtynyt soteuudistukseen, järjestyksessä kolmanteen. Tähän mennessä aikaa niissä on kulunut 12 vuotta ja edellinen Hallitus tärväsi hommaan yli 200 miljoonaa euroa. Kuntien virkamiehet istuivat lukemattomia automatkoja ja kokoustunteja asian tiimoilla. Onneksi matka- ja päivärahoja maksettiin. Olivat poissa työpaikoiltaan eivätkä silloin kuntalaisten tavoitettavissa. Ei liene kukaan tohtinut laskea, mitä homma kunnille maksoi. Oli varmaan mukavaa kehittää asioita ja tavata kollegoita. Ilmeisesti suurimmat kustannukset aiheutuivat monista käytännön kokeiluista kuten valinnanvapausharjoituksista. Ne on nyt jouduttu ajamaan alas, koska lakeja ei tullutkaan voimaan, joilla niitä olisi voitu jatkaa.

Nykyinen pääministerimme Rinne on ilmoittanut julkisuudessa, että tällä kertaa mennään lainsäädäntö edellä. Hyvä niin! 40 sotealan lakia on muutettava ja sataan muuhun lakiin tehtävä pieniä viilauksia. Rinne jo ehtikin vihjaista, ettei ehkä kaikkia hommia saada valmiiksi tämän hallituskauden aikana.

Kuitenkin taas aloitetaan kehittäminen ja pilotit! Julkisuudessa on jo kerrottu, että STM on varannut jopa 200 miljoonaa puuhaan. Hankehaku alkaa joulukuussa. Keski-Suomikin on innolla kilvassa mukana; Joutsa myös. Joutsan perusturvalautakunnan kokouksen 2.10.2019 pöytäkirjan kohdassa § 7 Keski-Suomen kuntien välisen yhteistyön jatko sosiaali- ja terveyspalveluissa lautakunta päätti lähteä mukaan kymmeneen kehittämishankkeeseen. Kohdasta 9. Vuodeosastoselvityksen ehdotusten toimeenpano kukaan ei osannut tosin kertoa mikä kyseinen selvitys oli ja mitä sen toimeenpano merkitsisi. Yksi hanke on lisäksi selvästi nykyisen hallitusohjelman vastainen. Ei auttanut vastustukseni.

Terveyskeskuksiin ja kuntiin tuodaan ryminällä kehittämishankkeita ilman, että tutkitaan, tuovatko ne jotakin uutta ja ovatko ne oikeasti vaikuttavia. Käsitykseni on, että pienen kunnan harvojen virkamiesten ei ole syytä olla joka puuhassa mukana. Jos hankkeet tuottavat kelvollisia tuloksia, kyllä ne meille kerrotaan. Monta tärkeää paikallista kehittämishanketta on viivästynyt. Olisiko jo aika keskittyä niihin?

Kalle Willman

lautakunnan epäileväinen jäsen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.