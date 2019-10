Mitenkäs-palsta selvitti: Vanhat pöytäkirjat eivät ole netissä

Eräät kansalaiset ovat ihmetelleet, miksei paria vuotta vanhempia Joutsan kunnan pöytäkirjoja löydy netin julkisesta Dynasty-palvelusta.

Miksi vanhoja pöytäkirjoja ei ole Dynastyssa, Joutsan kunnan talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen?

– Kuntalaki on muuttunut vuonna 2017, mikä on muuttanut julkaisukäytäntöjä pöytäkirjojen osalta. Sen vuoksi vanhat pöytäkirjat on poistettu verkosta. Kuntalain muutoksen myötä kunnat voivat julkaista verkossa olevissa pöytäkirjoissa ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömiä henkilötietoja, jotka poistetaan tietoverkosta muutoksenhakuajan päätyttyä.

Jos kansalainen haluaisi nähdä jonkun sellaisen päätöksen, jota ei Dynastysta enää löydy, miten pitäisi toimia?

– Helpoin tapa lukea vanhoja pöytäkirja on tulla virastolle katsomaan tai pyytää kirjaamon kautta.

Jos haluaa nähdä jotain tiettyä asiaa koskevan pöytäkirjan, pitääkö tietää, milloin asiaa on käsitelty?

– Kyllähän se helpottaa meidän työtämme, jos tietää, että mikä asia ja milloin, mutta tarvittaessa etsimme oikean ajankohdan ja pöytäkirjan asiaan liittyen.

Markku Parkkonen