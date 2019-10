Pääkirjoitus: Ikävä, mutta väistämätön koulupäätös

Joutsan kunta aloitti viime viikolla virallisesti Mieskonmäen kyläkoulun lakkauttamiseen tähtäävän prosessin. Koululla pidetyssä kyläillassa todennäköisen lakkautuspäätöksen taustoja, perusteluja ja vaikutuksia kerrottiin kyläläisille. Paikalla oli niin kylän väkeä kuin kunnan päättäjiä kiitettävissä määrin. Päättäjät eivät siis ole väistämässä vastuutaan päätöksestä.

Ainakin tässä vaiheessa näyttää siltä, että Mieskonmäessä ei olla ryhtymässä vastustamaan päätöstä, vaan se otetaan vastaan ikävänä, mutta väistämättömänä tosiasiana. Kunnan puolelta päätöksenteon tuskaa helpottavat vuoden 2013 kouluverkkosuunnitelmaan laaditut selvät pelisäännöt: koulu lakkautetaan, kun sillä on alle 18 oppilasta. Ensi syksynä Mieskonmäessä olisi tällä tietoa 15 oppilasta, joten raja alittuu selkeästi.

Kunta näyttää hoitavan koulun lakkauttamista varsin inhimillisesti, koululaiset ja heidän perheensä huomioiden. Mieskonmäen kohdalla varmasti suurin huomio keskittyy siihen, ettei kaukanakaan asuville koululaisille tule kuljetuksineen liian pitkiä päiviä. Pienessä koulussa on omat hienot piirteensä, mutta niin on isommissakin kouluissa. Vaikka kyläkoulun lakkautus on aina ikävä asia, voi uudesta isommasta koulusta löytää ihan uusia positiivisia juttuja.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.