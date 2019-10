Mökkimurrossa katosi kitara ja Arabian maitokannu

Pekkasten kylän suunnalla on tapahtunut mökkimurto, joskin tarkka tekoaika on hakusessa. Mökissä on käyty luvatta joskus 30.4.–30.8. välisenä aikana. Varkaiden mukaan on kadonnut arviolta 1.500 euron arvosta tavaraa kuten kitara, Arabian maitokannu ja kaulakoru.

