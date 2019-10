Rutalahden markkinat jälleen suositut

Rutalahdessa järjestettiin lauantaina kylän 16. syysmarkkinat. Rutalahden Nuorisoseuran järjestämät, Letkaliiterin alueella pidetyt markkinat osoittivat taas sen, että perinteiset maalaismarkkinat kiinnostavat ihmisiä. Letkan lähialue ja kylänraitti täyttyivät taas autoista ja moni oli lähtenyt liikkeelle pitkälti ennen varsinaista tapahtuman alkamisaikaa.

Myyjiä oli runsas satakunta ja heidän pöydissään oli tarjolla monenlaista. Isossa roolissa oli jälleen syksyn sato ja ylipäätään lähellä tuotetut tuotteet. Lähituottajia noin 50 kilometrin säteeltä oli mukana aiempaa enemmän ja nuorisoseurassa ounasteltiinkin jo etukäteen, että lähituottajia lienee enemmän kuin muissa tapahtumissa.

Se, että Rutalahden markkinoissa on kyse nimenomaan aidoista maalaismarkkinoista ja lähialueen tuotteista, on monelle syy asioida tapahtumassa. Tähän joukkoon kuuluu esimerkiksi toivakkalainen Suvi Särkkä, joka käy Rutalahden markkinoilla aina, kun se vaan on mahdollista.

– Niin paljon on kaikenlaista niin sanottua rihkamamarkkinaa, mutta täällä on kananmunia, lanttua, porkkanaa, puolukkaa ja semmoista. Ja läheltä ja paikallista, se on tärkeää, totesi Särkkä.

Se, että Rutalahden markkinat ovat nimenomaan maalaismarkkinat, on tärkeää toivakkalaiselle Suvi Särkälle. Lähiruokaa arvostavan ja Rutalahden markkinoille aina kun mahdollista osallistuvan Särkän markkinaostoksiin kuuluivat tällä kertaa kananmunat, luumut, porkkanat ja lantut.

Samalla kannalla tapahtuman ”maalaisluonteen” tärkeydestä oli Särkälle kananmunia myynyt mieskonmäkeläinen Leena Pylväläinen.

– Näen tosi tärkeänä sen, että on nimenomaan maalaismarkkinat. Ja se lähiruoka. Itse tuotan puhdasta ruokaa ja meillä syödään itse tuotettua ruokaa, niin kyllä minä sen koen tärkeäksi tänä päivänä, totesi Pylväläinen.

Niin sanottua krääsää saa hänen mukaansa joka paikasta, mutta Rutalahden markkinoilla sen sijaan on aitoa oikeaa ruokaa ja tavaraa. Markkinamyyjän roolissa vapaan kanan munien ohella itsekasvatettua maa-artisokkaa ja Mieskonmäen perinnekirjaa kaupitellut Pylväläinen oli ensimmäistä kertaa.

– Tämä on nyt vähän semmoinen koeponnistus, Pylväläinen kuvaili ja lisäsi tekevänsä samalla näkyvyyttä kotonaan olevalle itsepalvelumunapuodille, jonka kautta suurin osa kananmunamyynnistä hänen mukaansa tapahtuu.

Tarja Kuikka

Vapaan kanan munia, maa-artisokkia ja Mieskonmäen perinnekirjaa myynyt mieskonmäkeläinen Leena Pylväläinen oli ensimmäistä kertaa markkinamyyjänä. Suvi Särkkä osti Pylväläiseltä kananmunia.



Markkinoilla oli tänä vuonna aiempaa enemmän lähituottajia noin 50 kilometrin alueelta. Yksi suosittu paikallinen myyntiartikkeli olivat Rutalahden myllyn tuotteet.

Katso videopätkä markkinoilta: