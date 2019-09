Luhankalainen Hannu Tasanen sai 26.9. verkosta oudon näköisen kalan. Kyseessä lienee peilikarppi, joka on Suomessa melko harvinainen. Luhangassa Päijänteen Keihäsniemen Jyrtynlahdesta noussut saaliskala painoi 5,6 kg ja pituutta sillä oli 60 cm. 86-vuotias Hannu Tasanen on ikänsä kalastanut samoilla vesillä ja sai nyt ensimmäisen kerran karpin. Wikipedian mukaan peilikarppi on erityisesti Keski-Euroopassa yleinen ruokakala.

Markku Parkkonen