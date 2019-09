Luhangan perusturvalautakunta on päättänyt, että jatkossa jokaiselle asiasta kiinnostuneelle omaishoitajalle järjestetään ergonomista opastusta kotona fysioterapeutin opastamana sekä perustiedot ensiavusta -kurssi kahden vuoden välein.

Omaishoitajille on jo vuosia järjestetty Luhangassa jalkahoitoa ja niskahierontaa. Omaishoitajille on myös nimetty oma työntekijä. Hänen tehtävänään on tehdä kotikäyntejä, tukea omaishoitajia ja ohjata heitä oikeiden palvelujen pariin.

Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Puustoori Ky Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino

Markku Parkkonen