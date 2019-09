Laulajalupaus Iida Sams muistelee lämmöllä lapsuuden Joutsan vierailuja

Jos tamperelaisen laulajalupauksen Iida Samsin sukunimi herättää joutsalaislukijoissa ajatuksia, lukijat ovat aivan oikeassa: Iida Samsin isä on Joutsan Pommin tunnetuimpiin urheilijoihin lukeutuva, 1970-luvulla maajoukkuetasolla kilpaillut juoksija Juhani Sams.

Iida Sams on syntynyt Kirkkonummella ja asunut nuoruutensa pääosin Jyväskylässä sekä muutaman vuoden USA:ssa. Aikuisena hän on asettunut asumaan Tampereelle. Sams on tehnyt musiikkia yli kymmenen vuoden ajan ja kokeillut eri genrejä R’n’B:stä folk-reggaehen. Sittemmin tyyliksi on vakiintunut reggae. Hän tekee musiikkia ravintolisä- ja rohdosasiantuntijan opintojen ohessa.

– Syksyllä opintojeni jatkuessa työstän samalla sooloalbumiani täällä Tampereella sekä Suomenlinnan Ylivoima-studiolla. Keväällä ilmestyneen tuoreimman Ollaan vaan -sinkun video julkaistiin loppukesästä. Olen viime aikoina myös ollut mukana muutamien ulko- ja kotimaisten artistien taustalla laulu- ja sävellyshommissa, kertoo Sams.

Seuraava askel Samsilla on yhdistää voimat suomalaisten reggae-aktiivien kesken.

– Olen mukana lokakuussa Turussa järjestettävässä Yhdessä eteenpäin -konsertissa, jonka tarkoituksena on nostaa esille karibialainen rytmimusiikki tuomaan lämpimän tuulahduksen kylmään pohjolaan. Uusia julkaisuja on pian myös luvassa, sekä suomen että englannin kielellä, lupaa Sams.

Joutsaa Sams muistelee ihanana kesän- ja joulunviettopaikkana, jossa hän nuorempana usein kävi perheen kanssa mummolassa.

– Joutopäivät on myös ollut odotettu ja mieleenpainuva tapahtuma, jossa olen muun muassa ensimmäistä kertaa joskus nähnyt J. Karjalaisenkin livenä. Nykyään tamperelaisena en valitettavasti ole niin usein päässyt vierailemaan Joutsassa, mutta tulevaisuudessa olisi hienoa joskus päästä Joutsan seudulle lapsuuden mummolareissujen maisemiin keikkailemaan, toivoo Sams.

Markku Parkkonen

Katso Iida Samsin Ollaan vaan -musiikkivideo täältä: