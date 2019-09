Sydänpuu Ikkunat ja Ovet Oy sai omistajavaihdoksen myötä kaksi uutta johtajaa – tavoite kasvattaa liikevaihtoa viiteen miljoonaan euroon

Kun yritykset vaihtavat omistajaa, niin ollaan monien mahdollisuuksien äärellä. Joutsalainen perinteikäs Sydänpuu Ikkunat ja Ovet Oy:n kohdalla toteutuivat parhaimmat vaihtoehdot, eli yritykseen inventoidaan ja johtamiseen satsataan. Huhtikuussa Sydänpuulla aloittivat uusina työntekijöinä liiketoimintajohtaja Markus Palola ja tehtaan johtaja Leo Riihiaho. Tehtaalle on myös tehty laiteinvestointeja.

Vuosi sitten kesällä uutisoitiin, kuinka Joutsassa toimivan Profin Sydänpuu Ikkunat ja Ovet Oy:n omistava pudasjärveläinen perheyritys Profin Oy siirtyi Inwido Finland Oy:n omistukseen. Inwido on Suomen suurin ikkunanvalmistaja, ja se taas vaihtoi nimensä Pihla Group Oy:ksi heinäkuun alusta. Pihla Group Oy on puolestaan osa Inwido-konsernia, joka on Tukholman pörssissä noteerattu yhtiö. Inwido-konserni on puolestaan Euroopan suurin ikkunanvalmistaja.

Kuten listasta voi päätellä, emoyhtiön takana on osaamista ja pääomaa. Ostajat olivat aikanaan varsinaisesti Profinin perässä, mutta toteutuneen yrityskaupan mukana myös Sydänpuu siirtyi nykyiselle Pihla Group Oy:lle. Perehdyttyään Sydänpuun tuotteisiin ja osaamiseen perinnerakentamisen alalla, uudet omistajat päättivät käynnistää kehitystoimenpiteet.

– Kahden johtajan työpanoksen osoittaminen Joutsaan on kova satsaus omistajataholta ja vahva signaali Sydänpuun puolesta, toteaa liiketoimintajohtaja Palola.

Palolalla on kokonaisvastuu yrityksestä, ja sitä varten hän on mahdollisimman paljon paikan päällä, jolloin johtaminen on aikaisempaa lähempänä. Kun johto on lähellä, niin myynnin, tehtaan ja tuotannon asioista keskustellaan päivittäin ihmisten kanssa kasvokkain. Se poistaa viiveitä, kommunikaation häiriöitä tuoden ajantasaisen ymmärryksen henkilöstön ja johdon keskuuteen.

Riihiaholla on kaksoisrooli. Joutsassa hänen vastuullaan ovat tuotanto ja tuotantolaitos, minkä lisäksi hän vastaa Pihla Group Oy:n turvallisuudesta ja kehittämisestä.

– Ihmisten johtamista, prosessien kehittämistä, paljon käytännönläheistä tekemistä, kuvailee Riihiaho.

Kummatkin kertovat vaikuttuneensa Joutsaan tultuaan työntekijöiden ammattiylpeydestä ja selkeästä kovasta halusta viedä Joutsaa maailmankartalle. Puusepänosaamista Sydänpuulta todellakin löytyy.

– Haluamme pitää Sydänpuun markkinoiden ykkösenä, kun puhutaan perinteisistä ikkunoista. Sitä se on tällä hetkellä, haluamme sen aseman pitää ja edelleen vahvistaa sitä. Mitä ne keinot ovat, sitä laadittavassa strategiassamme pohdimme, kertoo Palola.

Pk-yrityksenä Sydänpuu on aiemmin toiminut varsin kapeilla hartioilla kehittämisessään. Nyt tukea kehittämiseen ja aineellisia resursseja on Palolan mukaan saatavilla valtavasti omistajakonsernin kautta.

– Esimerkkinä jos kone on rikkoutunut, olemme saaneet varaosan ja tarvittaessa huolto-osaamista sisaryritykseltä tosi nopeasti. Ennen osan saanti vei viikkoja, nyt puhutaan päivistä, ja kaiken tämän myötä on helpompaa viedä yhtiötä eteenpäin.

Tehtaalle tullaan myös tekemään koneinvestointeja. Vanhempia laitteita on uusittu lisäksi työturvallisuuden vuoksi.

Omistajataholla on selkeä kasvutavoite Sydänpuulle. Tämä puolestaan saattaa merkitä tulevaisuudessa lisää työpaikkoja.

– Tällä hetkellä talven hiljaista aikaa kohti mentäessä emme näe tarvetta palkata lisää, mutta kasvutavoitteet huomioiden lisähenkilöstölle voi olla tarvetta. Ensi keväänä tarkastelemme tilannetta uudestaan.

– Omistajalla on selkeä tahtotila, että Sydänpuu Ikkunat ja Ovet Oy:n liikevaihdon tulisi kasvaa viiteen miljoonaan euroon. Tällä hetkellä olemme noin kolmen miljoonan euron liikevaihdon yritys. Tavoite on, että pääsisimme tähän tavoitteeseen kolmessa vuodessa, toteaa Palola.

Tavoite on haastava, ja alalle pyrkiviä yrityksiä omine tuotteineen on enemmän kuin vuosiin, jolloin Sydänpuun on oltava huolellisia siinä, miten markkina-asema pidetään.

– Kasvutavoitteessa meitä auttaa nykyinen ilmastokeskustelu. Me käytämme ikkunoissa raaka-aineena lähiraaka-ainetta eli puuta, emmekä käytä alumiinia ollenkaan. Lisäksi vanhan rakennuskannan ja -tavan arvostus kasvussa.

Janne Airaksinen

Info:

Ruotsalaiseen Inwido-konserniin kuuluva suomalainen Pihla Group Oy on markkinajohtaja ikkuna- ja ovialalla Suomessa ja omistaa Suomessa seuraavat tuotemerkit: Sydänpuu, Pihla, PihlaPro, Tiivi, Profin, Klas1, Lämpölux. Työntekijöitä on noin 600. Tuotantolaitoksia on kuudella eri paikkakunnalla. Sydänpuu on kuulunut Pihla Group Oy:n noin vuoden.

Sydänpuulla työskentelee tällä hetkellä noin 30 henkilöä eri tehtävissä ja liikevaihto on noin 3 miljoonaa euroa.

Henkilöt:

Markus Palola, liiketoimintajohtaja (tehtävänimike on tarkoitus muuttaa pian toimitusjohtajaksi).

45-vuotias, asuinpaikka Jyväskylä, naimisissa, kuusi lasta (6v-21v).

Kokonaisvastuu Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy:n liiketoiminnasta.

Tuli taloon huhtikuussa Inwido Finland Oy:n projektipäällikön tehtävästä.

Viimeaikoina toiminut johtamis- ja kehittämistoimissa mm. ikkuna-, keittiö- ja remonttialan yrityksissä.

Leo Riihiaho, tehtaan johtaja

46v, asuinpaikka Riihimäki, naimisissa, kaksi aikuista lasta

Tuli taloon huhtikuussa. Kaksi toimenkuvaa, Pihla Groupissa vastaa turvallisuudesta sekä kehittämistoiminnasta sekä Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy:ssä Joutsan tehtaan johtamisesta

Tuotannonesimies- sekä erilaisten kehittämishankkeiden johtamiskokemusta eri organisaatioissa vuosien ajalta.

Yläkuva: Vasemmalla Leo Riihiaho, joka työskentelee Sydänpuu Ikkunat ja Ovet Oy:n tehtaan johtajana, ja oikealla Markus Palola, yrityksen liiketoimintajohtaja.