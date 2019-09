Sattumia: Kourtney Kardashianilla Pikkupuodin paljuhattu

Joutsalaisen Pikkupuoti Oy:n valmistama paljuhattu sai keskiviikkona maailmanluokan julkisuutta, kun ensimmäinen video yhdysvaltalaisen tosi-tv-tähti Kourtney Kardashianin ja hänen seurueensa keväisestä Suomen-lomasta tuli julki ja videolla Kardashian nähtiin paljussa Pikkupuodin paljuhattu päässä.

Video on kuvattu keväällä Rovaniemellä, jossa Kourtney Kardashian oli viettämässä lomaa 40-vuotissyntymäpäiviensä kunniaksi. Kyseessä on ensimmäinen traileri suositun Keeping Up With The Kardashians -realityohjelman Suomi-jaksosta.

Videolla Kourtney Kardashianin päässä nähty paljuhattu pistettiin tietysti heti merkille Joutsassakin ja tieto porokuvioisen joutsalaishatun saamasta yllättävästä näkyvyydestä levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa. Tieto hatun saamasta julkisuudesta kulkeutui luonnollisesti myös paljuhatun valmistajalle ja valmistaja kommentoikin asiaa somessa toteamalla peukkujen ja hymiöiden kera, että vain parasta maailmanluokan tähdille.

Tähän saakka Pikkupuoti on käyttänyt tuotteidensa mainoskuvissa niin sanottuja tavismalleja, mikä on tietysti ollut hieno juttu – varsinkin kun malleissa on näkynyt olevan paikkakunnan omia kasvoja. Mutta nyt kun Paljuhattu on nähty Kourtney Kardashianin kaltaisen, esimerkiksi Instagramissa 81,9 miljoonaa seuraajaa omaavan superjulkimon päässä, niin saapa nähdä kelpuuttaako joutsalaisputiikki enää ketä tahansa nobodyja mainostamaan tuotteitaan.

Sattumiapalsta on Joutsan Seudun huumoripalsta.

Tarja Kuikka

Kuva: Kuvakaappaus Iltalehden nettisivuilta