Kari Kivisaaren Revontulisydän nyt Spotifyssa

Monipuolisena musiikinharrastajana tunnettu joutsalainen Kari Kivisaari on tehnyt uuden aluevaltauksen. Hän on syyskuussa julkaissut kirjoittamansa ja tuottamansa Revontulisydän-kappaleen Spotify-musiikkipalvelussa.

– Tämä on toinen itse tekemäni kappale. Biisin teksti on elämästä poimittua luovaa ajattelua. Sävel tuli vaan jostain. Kitaransoiton aloittaminen johti biisin tekemiseen ja lisää tulee ainakin yksi kappale vielä, teemme sitä nyt parhaillaan studiossa, kertoo Kivisaari.

Sovituksen on tehnyt jyväskyläläinen musiikin ammattilainen Esko Turpeinen, joka myös soittaa kappaleella kitarat, basson ja rummut. Lisäksi kappaleella soittavat Tuomo Komonen (Rhodes-piano) sekä Markus Lajunen (saksofoni).

Joutsalaista maustetta on myös Spotify-julkaisun kansikuvassa: siinä nimittäin on joutsalaislähtöinen Ida-Maria Hintikka ja hänen poikaystävänsä. Kansikuvan on toteuttanut Joutsassa aikoinaan pitkään vaikuttanut graafikko Teemu Miettinen.

Markku Parkkonen

Kuuntele Kari Kivisaaren kappale täältä: