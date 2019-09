Tuttuja pätkien nimiä Autoagentit Rallissa – Venetaho, Lempää, Vääräjärvi, Rantakylä, Tammimäki

Tulevana viikonloppuna 28.9. Joutsassa ajetaan Autoagentit Ralli. Takana on viime aikojen Joutsenlampi-ralleista tuttu ryhmä, Yellow Racing Team, ja lauantain tapahtuma on kolmas tämän tiimin järjestämä harrasteralli. Kilpailukeskuksena toimii tuttu Joutsan Seudun Moottorirata (JoSeMoRa), jossa on myös huoltoparkki.

Rallin suosio ennakkoon on ollut erinomainen, sillä 120 osallistujapaikkaa ovat menneet kuin kuumille kiville.

Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Puustoori Ky Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino

– Reitti koostuu kolmesta erikoiskokeesta, jotka ajetaan kahteen kertaan. Yhteensä erikoiskokeita kertyy kuusi kappaletta ja 43 ek-kilometriä. Jotta kuljettajille homma ei kävisi liian helposti, päätettiin pistää ajosuunnat vaihtoon toiselle ajokerralle kahdelle erikoiskokeista. Tänäkin vuonna reitti sisältää jälleen kerran hienoja- ja legendaarisia pätkiä Suomen MM-ralleista, kertoo rallipäällikkö Sami Heikkilä.

Kisaoppaassa on kuvailtu lyhyesti reittejä, jotka julkaistaan ennakkoon rallipäällikön luvalla: EK 1 Tammimäki, tuttuja osuuksia aikaisemmista kisoista. Alku jouheaa tietä, mutta lopussa alkaa mutkat kääntyilemään. EK 2 Vääräjärvi, lyhyt erikoiskoe, mutta sisältää monenlaista tienluonnetta. Alku jälleen nopeaa tietä, mutta sitten vaihdetaan rytmiä hieman teknisemmälle osuudelle. EK 3 Rantakylä, tähän suuntaan vähemmän ajettu erikoiskoe. Sisältää paljon nyppyjä ja mutkia. Käytännössä suoria osuuksia ei ole. EK 4 Vääräjärvi, kts. edellinen. EK 5 Lempää, tähän suuntaan tunnetumpi erikoiskoe Jyväskylän MM-Rallista. Sisältää paljon nyppyjä ja mutkia. Käytännössä suoria osuuksia ei ole. EK 6 Venetaho, kilpailun huipentava erikoiskoe. Alku hieman teknisempää ja lopussa jouheaa isoa tietä. Näyttävät maalimutkat jokkisradalla.

Janne Airaksinen