Rutalahden markkinoilla ennätyksellisen paljon lähituottajia

Rutalahden Nuorisoseura järjestää ensi lauantaina Letkaliiterin alueella aitoina maalaismarkkinoina tunnetut Rutalahden syysmarkkinat. Järjestyksessään 16. syysmarkkinoille on tulossa noin 110 myyjää ja tarjolla on esimerkiksi runsaasti syksyn satoa niin tuoreena kuin jalostettunakin, kotimaisia vaatteita, asusteita, koruja ja sisustustekstiilejä.

– Tämän vuoden markkinat ovat tähän asti suurimmat ja monipuolisimmat. Lähituottajia 50 kilometrin säteeltä on tulossa ennätyksellisen paljon, ja uskaltaisin melkein luvata, että heitä on täällä enemmän kuin millään muilla markkinoilla. Vanhojen tuttujen myyjien lisäksi paikalla on tänä vuonna myös paljon uusia kasvoja, kertoo Rutalahden Nuorisoseuran puheenjohtaja Samuli Huikko.

Kylän Letkakahvio on auki markkinoiden ajan, ja alueelta löytyy lisäksi kahvikojuja herkkuineen. Tarjolla on myös Rutalahti-pyttistä, lettuja ja puuroa.

Konekentällä voi tutustua pienkuormaajaan ja henkilönostimeen sekä Valtran uuteen traktoriin. Lisäksi luvassa on lintukoirien työnäytöksiä. Metsä Groupin osaston visailussa puolestaan on mahdollisuus voittaa itselleen metsuri päiväksi töihin.

Viime vuonna Rutalahden markkinoilla kävi arviolta 5.000 henkeä ja väenpaljoutta odotetaan nytkin. Markkinapäivänä Rutalahden kylänraitti on tupannut täyttymään, joten nuorisoseura toivoo liikkeelle lähdettävän leppoisalla mielellä ja maltilla. Opasteet ja liikenteenohjaajat neuvovat pysäköintialueille ja markkina-alueen yhteydessä olevalle noutoparkille. Ostoksia varten järjestäjät vinkkaavat varaamaan mukaan käteistä.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto / Markku Parkkonen