Kesänäyttelyt ja residenssi jatkuvat: Haihatukselle löytyi uusi vetäjä

Joutsalaisen Taidelaitos Haihatuksen syysnäyttelyn avajaisista tuli hiukan yllättäenkin tuplajuhla, kun samassa yhteydessä julkistettiin Haihatuksen omistajanvaihdos. Cleaning women -yhtyeestä ja monista muista taide- ja kulttuuriprojekteista tunnettu muusikko ja kuvataiteilija Risto Puurunen (yläkuvassa vas.) on ostanut Haihatuksen kiinteistöt. Puurunen jatkaa ja laajentaa monialaisen taidelaitoksen työtä.

– Rakensin joitain vuosia sitten täällä kolmen viikon ajan installaatiota kesänäyttelyyn, ja tykästyin taloon, sen henkeen ja ihmisiin ihan älyttömästi. Mielessä virisi heti ideoita, mitä kaikkea täällä voisi tehdä ja järjestää, taidelaitos Haihatuksen omistaja Risto Puurunen kertoo.

Varsinainen Haihatuksen ostopäätös Puurusella syntyi varsin nopeasti, noin viikossa.

– Haihatus on taidekeskus, jolla on loistopuitteet ja ihan mieletön historia. Merja Metsänen ja Raimo Auvinen tekivät täällä upeaa työtä, ja sitä on kunnia saada jatkaa ja viedä eteenpäin, sanoo Puurunen.

Haihatuksen tärkeimmät tukijalat – kesänäyttely ja kansainvälinen taiteilijaresidenssi – jatkavat entiseen tapaan. Myös Haihatuksen talontaiteilijana jo muutaman vuoden toiminut Benjamin Phillips Nozdrachev jää jatkamaan taiteellista toimintaansa Haihatukseen.

Kesänäyttelyn rinnalle Risto Puurusella on tarkoitus kehittää muuta kulttuuritoimintaa. Suunnitelmissa on festareiden, konserttien ja muiden yleisötapahtumien lisäksi taiteen ammattilaisten kursseja, työpajoja ja treeniviikonloppuja.

– Haihatukseen voi tulla esimerkiksi harjoittelemaan ja rakentamaan esitystä, pitää ensiesityksen täällä ja lähteä sitten maailmalle kiertämään, Risto Puurunen visioi.

Taidelaitos Haihatuksen toiminta oli vaakalaudalla, kun sen perustajapariskunta Merja Metsänen ja Raimo Auvinen menehtyivät lyhyen ajan sisällä. Metsäsen ja Auvisen tyttäret, Ellinoora Knuuttila (yläkuvassa oik.), Jenni Sarolahti (2. oik.) ja Anni Auvinen (2. vas.), päättivät laittaa Haihatuksen myyntiin ja lopulta jatkaja taidelaitokseen löytyikin siis varsin sujuvasti.

Haihatuksen toimintaa tukeva yhdistys Haihatuksen henki ry on jatkossa yksi toimija laajassa yhteisössä.

– Olemme todella iloisia, että taide raikaa jatkossakin Haihatuksessa, ja meidän toimintamme sen osana, sanoo tähän saakka toimintaa pyörittäneen Haihatuksen henki ry:n puheenjohtaja Ellinoora Knuuttila.

Perjantaina avatut Haihatuksen syysnäyttelyt ovat avoinna 12.10. asti keskiviikosta lauantaihin. Näyttelykokonaisuudessa on kolme osaa: vuoden aikana Haihatuksessa työskennelleiden residenssitaiteilijoiden yhteisnäyttely Haihatus International 8, Benjamin Phillips Nozdrachevin New Anti-painting -näyttely sekä Haihatuksen ullakolla oleva Sofi Häkkisen teoskokonaisuus It’s OK Valley.

Alma Charryn teos Untitled Haihatus International 8 näyttelyssä.

Katso video Sofi Häkkisen teoskokonaisuudesta It’s OK Valley :