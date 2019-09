JoSePa Futsal aloittaa toisen kautensa Futsal-Liigassa – vahvuutena juoksuvoimainen joukkue

JoSePa Futsal pelaa nyt toista kautta piakkoin starttaavassa Futsal-Liigassa. Kausi käynnistyy vieraspelillä 29.9. Valkeakoskella Mad Maxia vastaan. Ensimmäinen kotiottelu kerää taas urheiluhallin katsomon täyteen 5.10. paikalliskamppailun hengessä, kun KaDy saapuu Joutsaan.

Viime vuosien tapaan, ennen kauden käynnistymistä tulevaan kauteen ja joukkueeseen tehdään syväluotaus. Joutsan Seutu lähetti aiheesta muutamia kysymyksiä, joihin joukkueen taholta vastasi Janne Kosunen.

Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Puustoori Ky Haapahalli

Jos kertaat Liigan kuviot JoSePan kannalta viime kaudelta, niin miten meni ja miten näet tulevan kauden?

– Nyt kun aikaa vierähtänyt jo tovi viime kaudesta, niin täytyy sanoa, että kausi meni todella nappiin. Playoff-paikka ja lopulta liigan 7. sija olivat kova saavutus. Nämä saavutukset ymmärtää vasta nyt kauden jälkeen paremmin, koska kauden aikana tuntui, että pystyttiin laittamaan kampoihin kärkijoukkueillekin lähes jokaisessa pelissä ja playoffeissakin annettiin hyvä vastus hopeajoukkue Leijona Futsalille.

– Toinen kausi uudessa sarjassa on aina haastavampi kuin ensimmäinen. Joukkueet ovat ”scoutanneet” meidät tarkkaan ja yllätysmomentti on vähissä. Futsal-Ykkösessä ensimmäinen kausi meni meillä hyvin, mutta toinen kausi oli erittäin vaikea. Nyt yritetään saada pistetili auki mahdollisimman aikaisin ja lähteä sitten rakentamaan kautta eteenpäin ja voittamaan jokaista ottelua.

– Otteluohjelmamme on todella kinkkinen kauden alkuun verrattuna viime kauden ohjelmaan, pää pitää olla kylmänä vaikka pisteitä ei heti alkuun tarttuisikaan mukaan. Saatiin hyvää kokemusta viime kaudelta mitä vaaditaan että liigassa pääsee pisteille.

Viime kauden päälle on hyvä lähteä rakentamaan tulevaa kautta samalla kaavalla.

Pelilliset vahvuudet ja heikkoudet?

– Olemme melko juoksuvoimainen joukkue ja meiltä löytyy nopeita pelaajia. Parhaimmillaan joukkuepuolustuksemme on hyvä ase, mutta puolustus pitää saada toimimaan hyvänä pelistä toiseen, viime kaudella puolustuksen taso oli liian epätasaista. Myös maalin tekemiseen tarvittiin viime kaudella liian monta hyvää paikkaa, nyt meidän pitää olla vielä kliinisempiä maalin edessä.

Entä joukkueen taloudellinen puoli, riittääkö budjetti?

– Viime kaudella joukkueen budjetti oli noin 35.000 euroa, joka riitti kauden läpivetämiseen. Budjetti pysyy hyvin pitkälti samoissa summissa tänäkin kautena. Olemme ylpeitä, että pääsponsorimme ovat pysyneet matkassamme Futsal-Ykkösen ja Futsal-Liigan taipaleella ja mahdollistaneet pelaajien keskittymisen treenaamiseen ja pelaamiseen. Myös joukkueen kannattajille pitää antaa isoa tunnustusta, vuodesta toiseen kausikortteja menee isoja määriä. Paras tapa tukea joukkuetta on hankkia kausikortti peleihin.

Sarjaohjelma? Mitkä seurat, mitkä paikkakunnat? Miten kommentoit ajomatkaa kauden aikana?

– Tälle kaudelle sarjaan nousivat Ykkösestä Tornion Palloveikot, sekä Liikunnan Riemu Jyväskylästä. Mukava saada Riemu takaisin liigaan, samalla saadaan yksi paikalliskamppailu lisää. Matkustuskilometrejä tulee hieman vähemmän kuin viime kaudella. Esimerkiksi ottelut Sieviä ja Kemiä vastaan käymme hoitamassa yhden viikonlopun aikana samalla reissulla.

– Joutsan sijainti on tähän sarjaan oikein hyvä, koska useampi joukkue sijoittuu esimerkiksi Pirkanmaan alueelle, jonne on kohtuullinen matka matkustaa. Kilometrejä tulee kuitenkin kauden aikana valtavasti, mutta tällä porukalla olemme tottuneet reissaamaan ja nauttimaan bussissa istumisesta.

FC Kemi (Kemi)

GFT (Espoo)

Ilves FS (Tampere)

JoSePa

KaDy (Jyväskylä)

Akaa Futsal (Akaa, entinen Leijona Futsal)

Mad Max (Valkeakoski)

PP-70 (Tampere)

Riemu (Jyväskylä)

Sievi FS (Ylivieska)

SoVo (Somero)

ToPV (Tornio)

Miten kauteen valmistautuminen on käytännössä alkanut?

– Heinäkuussa käytiin ensimmäisiä kertoja pallottelemassa, mutta elokuusta eteenpäin alkaen alkoi viralliset joukkueharjoitukset. Pari treenipeliä saadaan ennen kauden alkua, sitten alkaakin jo kausi. Joukkue on kokenut muutoksia, joten joukkuepelin hiominen ja yhteisen sävelen löytäminen on vienyt aikaa.

Valmennus?

– Valmentajina toimivat Mikko Paappanen ja Riku Keihäsniemi. Mikko Paappanen on tehnyt hyvää työtä joukkueen pelin eteen valmennuksessa, viime kauden sijoitus ei olisi ollut mahdollinen ilman Mikon panosta. Mikko on pidetty ja arvostettu valmentaja pelaajien kesken, joka on yksi syy hyville tuloksille. Toiseksi valmentajaksi tälle kaudelle tulee Riku Keihäsniemi, jolle olisi ollut tarvetta kentänkin puolella, mutta valitettavasti loukkaantumiset ovat vieneet veronsa. Riku on auttanut valmennuksessa jo aikaisemminkin ja fiksuna kaverina on hyvä apukäsi Mikolle.

Pahimmat ja rakkaimmat vastustajat?

– Riemua vastaan meillä on aina tasaiset ja kovat väännöt, näitä paikalliskamppailuja odotamme innolla eniten!

Avaatko muutoksia kokoonpanossa ja uusien pelaajahankintojen taustaa?

– Joukkue on kokenut jonkin verran muutoksia ja lähtijöitä joukkueesta on kourallinen. Markus Rautiainen ja Jesse Kalliokoski palaavat takaisin KaDyyn onnistuneen JoSePassa pelatun kauden jälkeen. Jose Ikonen sai töitä pääkaupunkiseudulta. JoSePa ikoniksi noussut Olli Malin jättää kauden väliin useamman Lappeenrannasta käsin pelatun kauden jälkeen. Niin kaukana Keski-Suomesta pelaaminen on ymmärrettävästi äärimmäisen raskasta. Olli hoiti aikaisemmat kaudet etäältä mallikkaasti ja onkin outoa lähteä peleihin ilman Ollia.

– Joukkueeseen ovat liittyneet Jyväskylästä Oskari Luoma ja Ville Mikkola tuomaan joukkueeseen kovuutta ja kokoa. Oskaria yritettiin saada mukaan jo pari kautta sitten, onneksi saatiin nyt tämä siirto toteutumaan. Joukkueeseen liittyy myös parin kauden tauon jälkeen Benno Hanslian, mikä on hyvä buusti joukkueelle. Benno liittyy joukkueen mukaan hieman jälkijunassa jalkapallokauden jälkeen.

Näin pelataan kotona

La 5.10. klo 16.00 JoSePa–KaDy

Su 13.10. klo 16.00 JoSePa–Sievi FS

Ke 6.11. klo 19.00 JoSePa–FC Kemi

La 16.11. klo 16.00 JoSePa–Ilves FS

Su 17.11. klo 16.00 JoSePa–GFT

La 14.12. klo 16.00 JoSePa–ToPV

La 21.12. klo 16.00 JoSePa–Mad Max

Ma 6.1. klo 16.00 JoSePa–Akaa Futsal

La 25.1. klo 16.00 JoSePa–Riemu

La 29.2. klo 16.00 JoSePa–SoVo

Su 1.3. klo 16.00 JoSePa–PP-70

Janne Airaksinen