Joutsalaisratsukko Horse Show’n kansallisten luokkien harrastekilpailijoiden sarjaan

Helsingissä järjestetään lokakuussa Suomen suurin ratsastustapahtuma, lajin huippunimiä kilpailemaan kokoava Helsinki International Horse Show. Kilpailun kansallisista luokista harrastekilpailijoiden Amateur Tour -sarjassa nähdään tänä vuonna myös yksi joutsalaisratsukko, Pinja Purojärvi ja risteytysponiruuna Spirit.

Kaksikko pääsee Amateur Tourin 80 senttimetrin esteluokkaan voitettuaan bonuspaikan kisaan Hyvinkäällä elokuussa käydyissä esteratsastuskilpailuissa. Hyvinkään voitto oli Purojärvelle itselleen jossain määrin yllätys, sillä hän oli ollut kisan edellä lähes viikon kipeänä.

– Mutta silti pystyttiin tosi hyvään suoritukseen sillä hetkellä, iloitsee 13-vuotias ratsastaja.

Vaikka Purojärvelle on nuoresta iästään huolimatta karttunut kilpailukokemusta, kansainvälisessä tapahtumassa kisaaminen jännittää häntä etukäteen. Jännitystä tuovat iso yleisö ja se, miten Spirit reagoi niin isoon paikkaan. Muutenkin Purojärveä aina hieman jännittää ennen kisoja – tosin vain siihen saakka, kunnes hän nousee hevosen selkään.

– Sen jälkeen ei kauheasti kerkeä miettimään jännittämistä.

Ratsastuksessa Pinja Purojärveä kiehtoo yhteistyön tekeminen ison eläimen kanssa. Myös onnistumiset saavat Purojärven tuntemaan, että hän on tehnyt poninsa kanssa hyvää työtä.

Ratsastamisen ja hevoset Pinja Purojärvi on saanut niin sanotusti verenperintönä äidiltään, ravi- ja ratsutalli S. Kekkosen yrittäjä Susanna Purojärveltä. Ratsastuksen hän aloitti jo 3-vuotiaana ja ensimmäisiin kisoihinsa hän osallistui 7-vuotiaana Australiassa vieraillessaan äitinsä kanssa sikäläisellä laukkatallilla työskentelevien äitinsä entisten tallityttöjen luona.

Kisainnostuksen sytyttyä hänelle hankittiin shetlanninponitamma Muumi, jolla hän kilpaili alkuun esteissä ja koulussa. Ponin osoittauduttua kuitenkin paremmaksi esteillä Purojärvi innostui itsekin niistä enemmän.

Kolme vuotta sitten Muumin rinnalle ja lopulta sen korvaajaksi tuli Purojärven nykyinen ratsu Spirit. Nyt 16-vuotias poni oli tullessaan kuuma ja vauhdikas, mutta nyt se on jo rauhoittunut jonkin verran.

– Onhan se vielä kuuma, mutta on se jo paljon rauhallisempi ja se kumminkin yrittää aina kaikkensa, sanoo Purojärvi.

Spirit on ollut Pinja Purojärven kisaratsu vajaan kolmen vuoden ajan. Pian edessä on kuitenkin ratsun vaihto, sillä Spirit on jo iäkäs ja sen hyppykyvyssä alkavat tulla rajat vastaan, kun taas Purojärvi itse olisi valmis kehittymään pidemmälle.

Spiritin kanssa Purojärvi jatkoi jo edellisen ponin kanssa alkanutta valmentautumista. Tällä hetkellä ratsukkoa valmentavat pitkän linjan ratsastuksenopettaja ja valmentaja Salla Pelc ja nuorten estemaajoukkueen valmentaja, kilparatsastaja Sanna Backlund. Kisoissa ratsukko on käynyt tällä kaudella keväästä lähtien noin parin viikon välein.

– Viikonlopulle voi osua kahdet kisat ja oli yksi pidempi väli, mutta jos keskimäärin laskee, niin noin parin viikon välein on kisat, Purojärvi laskee.

Koska Spirit kuitenkin on jo iäkäs ja sen hyppykyvyssä alkavat rajat tulla vastaan, ja Purojärvi itse taas olisi valmis kehittymään eteenpäin, hänelle etsitään parhaillaan uutta kisaratsua. Uutta on jo käyty kokeilemassakin, mutta vielä ei ole sopivaa löytynyt.

Spirit ehti olla Susanna Purojärven tallilla vuoden päivät ylläpidossa, kunnes se ostettiin tallin omaksi. Samalla kun poni on toiminut Pinja Purojärven kisaratsuna, se on myös ollut jonkin verran käytössä tallin ratsastustunneilla.

Helsinki International Horse Show’hun kilpailemaan pääsy oli Pinja Purojärvelle kuluvan kauden päätavoite, ja kun tavoite nyt on toteutunut, on kaikki Helsingissä saavutettava plussaa. Sikäli kun Horse Show’ssa kisaaminen on kuitenkin haastavaa aikuisellekin, Purojärven äiti toivoo tyttärensä todella pääsevän ratsastamaan kisaradan. Ollessaan viime vuonna itse kisan yleisössä Susanna Purojärvi näki monen poniratsukon kisan tyssäävän jo ensimmäiseen esteeseen.

– Se olisi mielestäni se kamalin tilanne, ettei pääsisi edes ratsastamaan rataa. Suurin tavoite ja toive on, että Pinja pääsisi ratsastamaan sen radan siellä, sanoo Purojärvi.

Toisaalta hän luottaa tyttärensä ja tämän ponin selviämiseen, luottavathan tytär ja poni toisiinsa ja ovat selvittäneet kisaratoja ennenkin. Purojärvi uskoo, että kisareissusta tulee hänen tyttärelleen merkittävä kokemus.

– Se on varmaan sellainen kokemus, ettei tule unohtumaan.

Tarja Kuikka