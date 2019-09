Pääkirjoitus: Kunnallisen demokratian oppitunti jätti asiat ennalleen

Joutsan kunnan hallinnon kuuma peruna on viimeisen vuoden ajan ollut perusturvalautakunta. Osa kunnallispoliitikoista on halunnut erottaa lääkäri Kalle Willmanin lautakunnasta. Tälle prosessille saatiin nyt toivottavasti piste, kun valtuusto valitsi kesällä erottamansa lautakunnan tilalle uuden lautakunnan. Koomista asiassa on se, että uusi lautakunta on täsmälleen sama kuin vanha. Ja ilmeisesti lopputulos oli kaikkien osapuolien tiedossa alusta lähtien. Tästä kielii sekin, että valtuuston enemmistön kannattamalle lautakunnan vaalilistalle oli kirjattu vain kuusi nimeä. Siis jätettiin suosiolla yksi paikka toisen vaalilistan käyttöön.

Yksittäisen lautakunnan jäsenen erottaminen, tai uudelleen valitsematta jättäminen, ei käytännössä onnistu, mikäli hänellä on riittävä määrä kannattajia valtuustossa. Suomen lainsäädäntöön kirjattu suhteellisen vaalitavan käyttömahdollisuus takaa valtuuston vähemmistöllekin mahdollisuuden saada haluamansa edustaja läpi.

Positiivisesti ajatellen prosessi on varmasti lisännyt kansalaisten kiinnostusta Joutsan kunnallispolitiikkaan. Samalla poliitikkojen kesken on toivottavasti käyty ilmapiiriä puhdistavia keskusteluja. Kun lautakunnan uusi esittelijäkin voi nyt aloittaa puhtaalta pöydältä, on lautakunnalla kaikesta huolimatta edellytykset toimivaan työskentelyyn.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.