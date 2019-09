Luhangan koulun ympäristöön avattiin frisbeegolf-rata

Frisbeegolf on urheilulaji, joka saavuttanut suomalaisten keskuudessa suuren suosion viime vuosina. Frisbeegolf-ratoja löytyy jo käytännössä joka kunnasta vähintään yksi, ja nyt lauantaina saatiin ratojen lisää seutukunnalle. Luhangan koulun ympäristöön Tammijärvellä, tukeutuen pururadan ympäristöön, on tehty kuusi väylää käsittävä rata, ja sen avajaisia vietettiin lauantaina aamupäivällä.

Ohjelmassa oli lajiopastusta ja kisaamista. Paikalla oli neuvontaa antamassa radan suunnitellut Henna Saukko Jyväskylän Liitokiekkoilijat ry:stä.

Lajin tarkoitus on yksinkertaisesti saada kiekko lentämään koriin mahdollisimman vähillä heittomäärillä. Seuraava heitto heitetään siitä, mihin edellinen heitto päätyi, ja väylä on lopussa, kun kiekko on saatu koriin.

Frisbeegolfrata maksoi noin 3.500 euroa. Tähän sisältyi isompi opastaulu, väyläopasteet, heittoalustat, korit ja kartanpiirto.

Kunnan työntekijät asensivat radan ja rakensivat puutavarasta heittopaikoille heittopaikkakehikot. Lisäksi kunnan puolesta on harvennettu metsää. Radan suunnittelu maksoi muutaman satasen.

Janne Airaksinen

Frisbeegolf-radan avajaisten aikana saattoi myös harjoitella heittämistä.