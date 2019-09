Café Meijerinliiterin suosio kasvaa koko ajan

Café Meijerinliiteri on vakiinnuttanut lyhyessä ajassa asemansa Joutsan kahvila- ja kulttuuritoimijoiden joukossa. Menussaan satokausiajatteluun nojaava, taide- ja kulttuurielämyksiä tarjoava kahvila aloitti kesällä 2017 pop up -tyyppisenä, mutta toimi nyt jo toista kesää virallisena kesäkahvilana.

Elokuun lopulla kahvilan tältä erää sulkeneet ja viime viikonloppuna viisiosaisen Suonteen Soitto -konserttisarjan päätökseen saattaneet Café Meijerinliiterin yrittäjät Maija Sydänmaanlakka ja Juhani Kokko (kuvassa yllä) sanovat kesän menneen todella hyvin. Läpi kesän viitenä päivänä viikossa auki pidetyssä kahvilassa kävi noin 3.000 asiakasta.

– Jo ensimmäisenä kesänä huomattiin, että tälle on kysyntää. Sitä varten meillä oli se kokeilu, pop up -kahvila, ja siitä tuli heti sellainen olo, että tähän kannattaa lähteä, sanoo Sydänmaanlakka.

Hän ja Kokko pyörittävät kahvilaa yhä kaksin, mutta jo viime vuonna heillä oli osa-aikainen kahvila-apulainen. Tänä kesänä apuna oli ammattikondiittori, tosin osa-aikainen hänkin. Ensi kesäksi toiveena on saada pidempiaikaista ammattilaisapua keittiöön.

– Tätä ei tehdä enää harrastuksen vuoksi, vaan tämä on sen verran ammattimaista ja isoa, että pitää olla ihminen, joka tekee sitä työkseen koko ajan, sanoo Sydänmaanlakka.

Café Meijerinliiterin Suonteen Soitto -konserteissa, jotka järjesti Juhani Kokon ja Maija Sydänmaanlakan perustama kulttuuriyhdistys Suonteen Soitto ry, esiintyivät tänä kesänä muun muassa Olli Ahvenlahti ja Tapio Liinoja, Anssi Kela sekä Martti Servo. Konsertit olivat loppuunmyytyjä, yleisöä oli kaikkiaan 550 henkeä.

Konsertteja, joiden tukemiseen saatiin tänä vuonna avustusta Musiikin edistämissäätiöltä, aiotaan jatkaa Kokon ja Sydänmaanlakan mukaan ensi kesänä. Kaava pysynee entisellään, eli tarkoitus on tarjota musiikkia moneen makuun, ja nimenomaan sellaisia artisteja, joihin ei Joutsan kulmilla usein törmää.

– Joku oikeasti iso nimi soolona tai duona, sitten jotain vähän pienempää nimeä, sitten jotain mielenkiintoista ja jopa vähän yllätyksellistä, kaavailee Kokko.

Café Meijerinliiterissä järjestetty Suonteen Soitto -konserttisarja koostui tänä kesänä viidestä konsertista. Joutopäivien aikaa Meijerinliiterissä esiintyivät Tapio Liinoja ja Olli Ahvenlahti. Kuva: JS Arkisto

Tulevien konserttien lisäksi ensi kesää mietitään Café Meijerinliiterissä myös muuten. Suunnitteilla on järjestää lisää katettua konserttitilaa, eli tehdä nykyisen konserttitilan yhteyteen katos ja mahdollisesti avata yksi uusi tila.

– On helpompi pyörittää isompia ihmismääriä, jos vaikka sataa, sanoo Kokko.

Café Meijerinliiteriä on tituleerattu yhdeksi Joutsan kärkimatkailutuotteeksi. Kahvilan yrittäjät ovat tunnustuksesta kiitollisia ja tyytyväisiä, mutta Maija Sydänmaanlakka kuitenkin muistuttaa, että Café Meijerinliiterin taustalla on paljon kehittämistyötä ja kahvila on tietoisesti rakennettu sellaiseksi kuin se on eli enemmän kuin pelkäksi kahvilaksi. Kyse ei siis ole sattumasta, vaan tavoite oli jo alusta saakka pyrkiä siihen pisteeseen, missä nyt ollaan.

– Mutta silti se on ollut yllätys, Kokko sanoo viitaten kahvilan saavuttamaan suureen suosioon.

Yksi tunnettuuden kasvattaja on Kokon mukaan ollut Visit Jyväskylä eli Jyväskylän kaupungin alainen kotimaan- ja kansainvälisen matkailumarkkinoinnin ja matkailuneuvonnan palveluja tarjoava palveluyksikkö, jonka kanssa Joutsa tekee yhteistyötä. Lisäksi Café Meijerinliiteri on näkynyt eri medioissa ja esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuuden Kantri-liitteen juttu on tuonut kahvilaan kauempaakin varta vasten tulleita asiakkaita.

Nyt on kaiken kaikkiaan oikea aika Café Meijerinliiterille, kokevat Kokko ja Sydänmaanlakka.

– Me ollaan sillä tavalla juuri oikeaan aikaan tässä, että kotimaanmatkailu on nousussa. Ihmiset ovat innostuneet siitä ja siihen kannustetaan.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa Juhani Kokko, Maija Sydänmaanlakka ja heidän tyttärensä Anna-Loviisa.