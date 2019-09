Teemapäivä kokoaa luhankalaistuottajat yhteistyöhön

Kotimainen ruoka ja lähiruoka kiinnostavat koko ajan enemmän. Se on huomattu myös luhankalaisten Kaija ja Alpi Sipilän tilalla Nisulassa, jossa on harjoitettu maanviljelystä jo vuosikymmenten ajan – nykyisen isännän osalta 1980-luvun alusta saakka.

Tänä vuonna tilalla on viljelty ruista, ohraa ja kauraa, ja pelloilta niin talonväen omaan pöytään kuin myös myyntiin päätyy erilaisia jauhoja, ryynejä, hiutaleita ja leseitä. Tilalla on myös kanoja, joiden munista osa käytetään kotikeittiössä, osa myydään.

Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Puustoori Ky

Myynti tapahtuu Kaija Sipilän mukaan nykyisin pääasiassa tilan omassa suoramyyntipisteessä Nisulan Pihatuvassa, joka avattiin viime keväänä pian sen jälkeen, kun Sipilä jätti Tammijärvellä toimivan kahvila Auringonkukan toimittuaan siinä yrittäjänä runsaan 20 vuoden ajan. Tuotteita on myös pienessä määrin myynnissä paikallisessa kyläkaupassa.

Vaikka juuri myynnin siirtyminen Auringonkukasta kotitilalle on hieman vähentänyt Sipilän mukaan tuotteiden kysyntää, on kotiin siirtyminen ollut hänelle itselleen mieluisaa.

– Nyt pystyn tekemään enemmän käsitöitä kuin silloin. Mutta kyllähän niitä asiakkaita kaipaa, ketkä siellä vakituiseen kävi, Sipilä sanoo Auringonkukkaan viitaten.

Yksi myyntikanava, tosin kertaluontoisempi, ovat erilaiset teemapäivät kuten ensi lauantaina järjestettävä valtakunnallinen Osta tilalta! -päivä. Tuolloin juhlitaan ruoan tuottajia ja lähiruokaa ja sen myötä eri puolella Suomea on mahdollisuus tutustua teemapäivään osallistuvien maatilojen toimintaan ja ruoantuottajiin sekä ostaa suoraan tiloilta niillä tuotettuja raaka-aineita.

Teemapäivä näkyy vahvasti Luhangassa, jossa tapahtumapaikkoja ovat Salvian tila ja Lammastila Joutsenlahti. Salviassa on tilan oman ja Nisulan väen ohella tuottajia Mäentalon ja Tammilahden tiloilta sekä paikallinen hunajanvalmistaja. Myynnissä on monenlaista tiloilla tuotettua, muun muassa viljatuotteita, taljoja, villalankoja ylämaankarjanlihaa, pakastettua ternimaitoa ja perunoita.

Lammastila Joutsenlahdessa on tuotemyynnin ohessa työnäytöksiä. Paikan päällä pääsee seuraamaan esimerkiksi villan käsittelyä ja lisäksi paikalla on keittiömestareita valmistamassa ruoka-annoksia lampaanlihasta. Myyntituotteiden kirjo on laaja; on esimerkiksi lampaanlihaa, taljoja, villalankoja, villasta tehtyä lahjatavaraa ja tuotteita lampureille.

Nisulan tilalle avattiin viime keväänä kahvilanakin toimiva suoramyyntipiste Nisulan Pihatupa.

Luhangan tuottajat osallistuivat Osta tilalta! -päivään yhteisen myyntipisteen merkeissä jo viime vuonna ja kokemus oli tuolloin Kaija Sipilän ja Lammastila Joutsenlahden emännän Eve Volannon mukaan hyvä. Asiakkaita kävi pitkälti yli sata.

– Se oli semmoinen suksee, että en olisi osannut arvata, että ihmisiä tulee niin paljon, sanoo Sipilä.

Asiakkailta saatiin hänen mukaansa todella myönteistä palautetta ja moni toivoi tapahtuman järjestämistä uudelleen. Sipilä sanookin huomanneensa, että ihmisille on yhä tärkeämpää tietää ruoan alkuperä. Niin Sipilä kuin myös Eve Volanto pitävät Osta tilalta! -päivän kaltaisten teemapäivien järjestämistä tärkeänä.

– Tiedän palautetta Viron puolelta ja tiedän palautetta Suomen puolelta, ja ihmiset tykkäävät, sanoo Volanto.

Yhdessä muiden luhankalaistilojen kanssa toteutettavat teemapäivät ovat Sipilän mukaan aina myös mukavia. Yhteistyötä paikallisten tuottajien kesken tehdään muutenkin, esimerkkinä aiemmin pidetyt lähiruokamyyjäiset.

– Loppupeleissä kuitenkin kaikki ollaan semmoisia pieniä, ja yhteistyössähän se voima on, muistuttaa Sipilä.

Osta tilalta!

Ensi lauantaina vietettävä teemapäivä, jolloin juhlitaan ruoan tuottajia ja lähiruokaa ympäri Suomen.

Järjestelyissä mukana muun muassa Maaseuturahasto, Maaseutuverkoston verkostopalvelut, Turun yliopiston Brahea-keskuksen Ruokasektorin koordinaatiohanke, Aitojamakuja.fi sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto.

Järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016.

Joutsan seutukunnalla tapahtumapaikkoina Salvian tila ja Lammastila Joutsenlahti sekä Röykkälän lammastila.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa Kaija Sipilä ja hänen tyttärensä Elina Sipilä, joiden kotitilalle Nisulaan luhankalaistuottajat kokoontuivat viime vuonna Osta tilalta! -päivään.