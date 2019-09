Puheenvuoro: Harri, onko meillä oikeasti varaa?

Olen kerran aikaisemmin luvannut kunnanjohtaja Harri Nissiselle, etten ole kuntaan päin enää yhteydessä kunnanasioita koskevissa asioissa, ja olen pyrkinyt olemaan sanojeni mittainen mies. En kuitenkaan malta olla kommentoimatta asiaa vielä kerran. Tapahtukoon se näin julkisesti, sillä lukuisat kasvokkain käydyt keskustelut ovat tuntuneet samalta kuin puhuisi seinille.

Kysyn siis vielä kerran, onko uusi kirvesmiehen paikka todella tarpeen vai onko ongelma siinä, että työnjohto ei ole ajan tasalla henkilöstön osaamisesta ja työvoiman mitoituksesta käsillä oleviin tarpeisiin? Kokemuksesta tiedän, että työnjohtajalla on varsin hyvin tiedossa minkä verran remontointikulut ovat esimerkiksi yhtä neliömetriä kohti. Tiedetäänkö ja täyttyvätkö nämä tavoitteet kunnan omissa remonteissa kuten esimerkiksi paloasemalla ja Palvelukeskus Jousen saunarempoissa?

Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Puustoori Ky

Kiinteistönhoitajien perustaitoihin kuuluvat pienten maalaus- ja remppahommien taitaminen. Olen vakuuttunut siitä, että jokainen kunnan palkkalistoilla oleva huoltomies ja kiinteistönhoitaja taitaa nämä timpurin perustaidot. Rakennustyöt ja nikkarointi onnistuvat monelta kotona ja kavereita jeesaillaan samoissa asioissa vapaa-ajalla, kuten ystäviä kuuluukin auttaa.

Uskallan myös yli kahdenkymmenen vuoden kiinteistönhuollon työnjohtokokemuksella väittää, että kunnan henkilökunnasta löytyy tälläkin hetkellä resursseja, osaamista ja myös halua tehdä näitä töitä peruskiinteistöhuoltojen ohessa, jos asiat vain osataan priorisoida oikein, kuntalaisten verorahoja parempiin kohteisiin säästäen.

Kiinteistönhuollon yksityisyrittäjänä on lisäksi ihmeteltävä sitä, miksi työvoimatarpeiden haku yksityiseltä puolelta ei tunnu Joutsassa onnistuvan, vaikka tällainen joustavuus olisi kaikkien etu. Kunnalta saadut tarjouspyynnöt on usein aikataulutettu niin tiukoiksi, että niihin on sakkopykälien vuoksi riskialtista osallistua. Samaan aikaan kunnan omana työnä tehtävät työt voivat viivästyä kuukausilla, mikä nähtiin muun muassa paloaseman ambulanssitilan rakentamisessa.

Sakkoa ei kunta itselleen tietenkään määrännyt, mutta lisälaskun maksamme me veronmaksajat. Kunta on myös aiemmin joutunut maksamaan korvauksia väärin irtisanotuille huoltomiehille ja ottamaan heitä takaisin töihin. Muualla virkamiehet joutuisivat vastuuseen virheistä, miten on Joutsassa?

Terveessä tilanteessa työntekijöiltä vaadittaisiin myös samojen sääntöjen noudattamista, oli palkanmaksajana sitten kunta tai yksityinen yrittäjä. Kun yrityksemme saa kunnalta tarjouspyynnön vaikkapa ruohonleikkaamisesta, niin meidän työntekijältämme vaaditaan tieturvakorttia, kalustolta tietyt kriteerit öljynimeytysvarusteineen, suojaliiviä työntekijältä ja niin edelleen, mutta kun työn sitten tekee kunnan kesätyöntekijä, on päältä ajettava ruohonleikkuri tullut vastaan väärällä puolella ajokaistaa, esimerkiksi tieturvakurssin suorittamista voi vain arvailla. Tämä ei todellakaan ole mielestäni läpinäkyvää tai tasavertaista, saati turvallista kesätyöntekijänkään kannalta.

Tein pikaisen soittokierroksen muutamaan paikalliseen yritykseen, jotka remontteja tekevät. Kellään heistä ei ollut tietoa avoimista töistä/avuntarpeista kunnan suuntaan, vaikka joustavaa työvoimaa kilpailukykyiseen hintaan olisi tarjolla. Sen perusteella Nissisen antama kuva näiden palveluiden huonosta saatavuudesta seutukunnallamme ei oikein kohtaa yritysten näkökulman kanssa.

Osaltaan tarjontaa toki rajoittavat nuo edellä mainitut ehdot, joita urakoitsijoilta vaaditaan sakkojen uhalla, mutta kunnan omana työnä suoritettuna mennään eri säännöillä. Miksi on näin?

Eikä yhtään vähempää kummastuta uusimmasta rekrytoinneista liikuntaohjaajan pesti. Uskon että viimeisen päälle ammattihenkilö asialla, mutta kävikö edes mielessä kysyä ja tiedustella Joutsan kunnassa samaisia palveluita tarjoavien yrittäjien mahdollisuutta tarjota ostopalveluna näitä palveluita?

Haluaisinkin ehdottaa, että uuden kirvesmiehen palkkakustannukset säästetään parempiin tarkoituksiin. Vaikka mieluummin suoraan hoivatyön tukemiseen, palkankorotuksineen ja lisäresursseineen. Ja tokihan kunnanjohtajan omille verotuloillekin löytyisi käyttöä omasta kunnastamme – minne ne lie tällä hetkellä menevätkään?

Minua vähän pelottaa seilata semmoisessa laivassa, jonka kippari on valmiina heti tilaisuuden tullen hyppäämään pois kyydistä, ja viittaan tällä Harri Nissisen jatkuvaan työnhakuun pois kunnastamme. Onko kunnan johto oikeasti joutsalaisten asialla ja miksi kapteenillamme on kiire kyydistä pois?

Osalle päättäjistä ja viranhaltijoista vertailukelpoisten kustannushintojen laskennan perusteet ovat vieraita ja siitä seuraa keskusteluiden epäselvyydet oikeista kustannushinnoista sekä karmeat tuntivyörytykset eri kohteille. Näin kikkailemalla saadaan omatyö näyttämään paperilla edullisella. Vaikka totuus on toinen.

Näistä tuntivyörytyksistä huolimatta kiinteistöjen kunto vain heikkenee ja tätä kautta saadaan tekaistuja perusteita lisäresurssien palkkaamiselle. Osaavan johtamisen, suunnittelun, hankinnan ja sopimusten kautta tilanne olisi toinen. Kiinteistöjen kunto kohensi ja panos tuotos suhde olisi huomattavasti parempi.

Esimerkkinä tästä voisin ottaa kunnan traktorin tuntihinnan, jota vertailtiin yksityisiin palveluihin. Uskallan väittää, että tuntihinnassa, jotka toitte esille, ei ole tuhansien eurojen korjauskustannukset. Yksityinen palvelu pitää nämä kaikki sisällään pyhä- ja ylitöineen.

Olen tämä julkisen kirjeen laatinut vain ja ainoastaan joutsalaisena veronmaksajana, en syystä että hamuilisin yritykselleni lisätuloja.

Taloushallittua syksyn jatkoa!

Tero Toivonen

Toistaiseksi joutsalainen veronmaksaja

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.