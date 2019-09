Autoagentit.com -ralli on osallistujien määrän suhteen jo täynnä – loppukuun kisan reitillä tuttuja osuuksia Joutsenlampi-ralleista

Joutsenlampi-ralleista tutuksi tullut tiimi järjestää kesäkauden päätöskisat Joutsassa 28.9. Autoagentit.com -rallissa ajetaan kuusi erikoiskoetta. Reittiteknisistä syistä automäärä rajataan 120 autoon. Kisakeskuksena on vanha tuttu Joutsan Seudun Ratakeskus (Josemora), jossa on myös huoltoparkki. Ensimmäisenä reitille lasketaan nuottiluokat.

Järjestäjänä toimii Yellow Racing Team ry, joka on vastannut vuoden 2018 ja 2019 Joutsenlampi ralleista. Kilpailu ajetaan perinteisenä ”kylärallina”, eikä se kuulu mihinkään sarjaan. Kilpailussa ajetaan kaksi eri yleiskilpailua, joissa nuotilla ajavat omasta (luokat 1–2) ja ”pimeästi” ajavat omasta yleiskilpailusta (luokat 3–14).

Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Puustoori Ky

Reitti sisältää vanhoja Suurajojen erikoiskokeita. Joutsenlammen talvikisoihin verrattuna tiestö on nopeampaa teiden kestämisen vuoksi. Kilpailussa on keskitetty huolto Josemoran ratakeskuksella.

Reitillä on kuusi erikoiskoetta ja samoja osuuksia ajetaan näin ollen kahteen kertaan. Ek-kilometrejä on yhteensä 45 ja koko reitin pituus on 130 kilometriä. Reittiteknisistä syistä automäärä joudutaan rajaamaan 120 autoon, jotta päivän aikataulu pysyy mielekkäänä ja tiet ajettavassa kunnossa kaikille.

Rallipäällikkö Sami Heikkilä on tyytyväinen listojen täyttymisestä jo ennen määräaikaa.

– Kaksi erikoiskoetta on aikaisempiin kisoihin verrattuna uusia. Vahva Neste Ralli -leima on ainakin yhdellä ek:lla. Irtosorat pyyhitään ja ajolinjat piirretään kahden nuottiluokan voimin. Valmiita linjoja matkimaan lähtevät sitten lisäluokat pimeeseen ja viimeisenä reitillä tulevaisuudet starat eli nuorten luokan kuskit, kertoo Heikkilä.

Janne Airaksinen