Joutsassa alkavat saneerauskohteet käydä vähiin: Reinikainen tähyää etelään

Jo yli 30 vuotta toiminut joutsalainen Vesijohtoliike Reinikainen on hankkinut pääosan urakoistaan viime vuosina kerrostalojen ja rivitalojen vesi- ja lämpöverkostojen saneerauksista. Niitä on kohtuullisen hyvin piisannut myös yrityksen kotipaikkakunnalla Joutsassa, jossa lähes kaikki kerrostalot ovat tulleet saneerausikään.

– Useampi vuosi on tehty lähes pelkästään saneerauksia Joutsassa ja muuallakin. Nyt laitoin pitkästä aikaa tarjouksen uudiskohteesta menemään, kertoo yrittäjä Jukka Reinikainen (kuvassa).

Reinikainen avasi keväällä toisen toimipisteen Heinolaan, kun häntä sinne houkuteltiin.

– Joutsassa alkavat saneerauskohteet käydä vähiin, joten Heinolan toimipiste on myös tulevaisuuden ennakointia, kertoo Reinikainen.

Sinänsä Reinikainen tekisi jatkossakin aivan mielellään putkistosaneerauksia, jo henkilökunnan hyvinvoinninkin vuoksi.

– Saneerauskohteissa saa olla lämpimässä, mutta uudiskohteessa voi joutua räntäsateeseen.

Joutsan vanhemmissakaan kerrostaloissa ei ole tarvetta viemärien uusimiselle, joten verkostosaneeraukset ovat huomattavasti kevyempiä operaatioita kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudun vanhoissa taloissa. Tyypillinen kerrostalon putkistosaneeraus Joutsassa kestää kolmesta neljään kuukautta, eikä siitä aiheudu asukkaille kohtuutonta haittaa.

– Kohtuullisen hyvin on yleensä tultu asukkaiden kanssa toimeen, sanoo Reinikainen.

Joutsassa vesijohtosaneerausten erityispiirteenä ovat kupariputkissa ilmenneet pistevuoto-ongelmat. Ongelmien pohjasyytä ei ole löydetty, mutta ilmeisesti ilmiö liittyy paikallisen, sinänsä hyvälaatuisen vesijohtoveden ominaisuuksiin. Joutsassa käytetäänkin nykyään vesijohtoverkkojen saneerauksissa kupariputken sijaan niin sanottua komposiittiputkea.

Vesijohtoliike Reinikainen työllistää urakkatilanteesta riippuen yrittäjän lisäksi 3–6 työntekijää. Työkohteet on pyritty pitämään korkeintaan sadan kilometrin etäisyydellä Joutsasta. Jukka Reinikainen katsoo, että hänellä on viime vuosina käynyt työntekijöiden suhteen hyvä onni, sillä hyviä tekijöitä yritykselle on löytynyt.

Isojen urakoiden vastapainoksi vesijohtoyrittäjän arkeen – ja pyhäänkin – kuuluvat pienet yksittäisten asiakkaiden hälytyskeikat. Monesti tällaisista pyhäpäivän hätätilanteista selvitään puhelinneuvonnalla. Joinakin talvina yleiset putkien jäätymisetkin ovat Reinikaisen mukaan vähentyneet: ihmiset osaavat varautua pakkasiin paremmin.

Vesijohtoliike Reinikainen tekee päätöidensä ohessa myös muun muassa maalämpölaitteiden asennuksia sekä kaukolämpöasennuksia pannuhuoneissa. Monissa töissä yritys turvautuu hyviin paikallisiin yhteistyökumppaneihin.

– Yhteistyötä tehdään kaikessa paitsi tarjouskilpailuissa, sanoo Jukka Reinikainen.

Info: Isä piti yritystä päivälleen 20 vuotta

Vesijohtoliike Reinikaisen toimintaa juontaa juurensa jo 1980-luvun alkupuolelle, jolloin Jukka Reinikaisen isä Tapio Reinikainen aloitti Joutsassa itsenäisenä putkimiehenä.

Yrityksen Tapio Reinikainen perusti vuonna 1988 ja siirsi sen pojalleen päivälleen 20 vuotta myöhemmin vuonna 2008.