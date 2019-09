Puheenvuoro: Kunnanjohtajan vieraskynästä

Kiitos Joutsan Seudulle mahdollisuudesta päästä vieraskynäilijäksi. Elokuussa pidetyillä kuntajohtajapäivillä pohdittiin sitä, miten kuntajohtajien pitäisi näkyä eri mediakanavissa. Mediat oli jaettu eri tavoin. Elitistiset mediat olivat Twitter, LikedIn ja Helsingin Sanomat. Hömppäosastoon, johon en ainakaan itse voi suhtautua kovin vakavasti, lukeutuvat muun muassa Suomi24 ja Vauva. Perinteisiin medioihin luetaan Yle ja MTV3. Kansalaiset, erityisesti nuoret, tavoitetaan parhaiten Facebookilla, YouTubella ja Instagrammilla. Yksi media on kuitenkin ylitse muiden: paikallismedia! Joutsan Seutu -paikallislehti tavoittaa ylivoimaisesti parhaiten joutsalaiset ja Joutsan vapaa-ajanasukkaat.

Joutsan kunta käyttää Instagrammia ja Facebookia. Molemmilla kanavilla on tärkeä merkitys, kun luodaan mielikuvaa Joutsan kunnasta ja tiedotettaessa alueen tapahtumista. Esimerkiksi viime kesän kesä-somettajamme esitteli hienosti paikkakunnan mahdollisuuksia ja sai sivuillemme paljon uusia seuraajia. Minulla on käytössä Twitter-tili, mutta Twitter sopii paremminkin valtakunnalliseen keskusteluun osallistumiseen kuin paikallisten asioiden käsittelemiseen. Kunnan verkkosivut, joita uudistetaan parhaillaan, ovat kunnan oma media ja tärkein brändikanava. Kotisivut antavat mahdollisuuden hyvän kuntatarinan kertomiseen. Kotisivujen uudistaminen on tehtävä huolellisesti: kotisivujen on annettava kuntalaisille luotettavaa tietoa kunnan palveluista ja virallisista asioista kuten esityslistat ja pöytäkirjat. Toisaalta kotisivujen on toimittava kunnan pääasiallisena markkinointikanavana. Kunnan on osattava antaa itsestään positiivinen mielikuva kun uusia asukkaita ja yrityksiä houkutellaan. Luotettavuus ja markkinointi eivät välttämättä ole ristiriidassa keskenään, mutta viestin sisällön on kuitenkin vastattava todellisuutta.

Puustoori Ky Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Kunnat markkinoivat itseään aktiivisesti ja eri tavoin. Joutsan kunta on verrattain aktiivinen markkinoija, vaikka resurssimme ovatkin rajalliset. Yrityspuisto Nuolen sivusto on uudistettu ja ydinviesti kirkastettu Joutsan hyvään sijaintiin painottuvaksi. Teemamme on elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäen hieno oivallus: ”kaikki arvokas on Joutsassa lähellä”. Markkinointia on tehostettu erityisesti Google-näkyvyydellä. Digitaalista markkinointia on kohdennettu Onnibusseihin. Useimmat ovat kuulleet Joutsan radiomainoksia, joilla olemme rakentaneet mielikuvaa mukavasta paikkakunnasta. Tavoitteenamme on ollut pysäyttää 4-tien liikennettä Joutsan alueelle. Radio Novan Unboxing oli menestys. Boxi tehtiin yhteistyössä joutsalaisten yrittäjien kanssa ja se sai laajaa valtakunnallista huomiota. Kunnan viestintää ja markkinointia pohditaan viestintäryhmässä, jossa käydään läpi suunnitelmallista someviestintää, kunnan internet-sivuston uudistusta sekä suunnitellaan tulevaa Joutsa-lehteä.

Kuntien tärkeä tehtävä on huolehtia kunnan elinvoimasta. Keskisuomalaisen aluetoimittaja Esa Kilponen kirjoitti 2.9.2019, että kunnan kehittäminen on tekoja, eikä sanoja. Kun ihmiset ja yrittäjät viihtyvät, se kaikuu nykyaikaisena fiiliksenä kauas ja houkuttelee lisää tulijoita ja tekijöitä. Maaseudulla on imua, mutta vain elävä maaseutu houkuttaa tulijoita. Tiedotuksella, viestinnällä ja markkinoinnilla on tärkeä tehtävä elinvoiman kehittämisessä ja kunnan elinvoimasta kertomisessa. Mielestäni meillä kaikilla kunnan työntekijöillä, kunnan asukkailla ja yrittäjillä on velvollisuus viestiä ja markkinoida Joutsaa elinvoimaisena kuntana, jossa kaikki arvokas on lähellä.

Harri Nissinen

Kunnanjohtaja

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia. Kunnanjohtaja Harri Nissinen on luvannut kirjoittaa palstalle säännöllisesti, noin kerran kuussa.