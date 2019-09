Joutsan kunta hakee palvelukseensa kirvesmiestä

Joutsan kunta rekrytoi yhden kirvesmiehen lisää. Tehtäviin kuuluvat monipuolisesti kaikki kunnan kiinteistöihin liittyvät korjaukset, kunnossapitotyöt, kirvesmiestyöt sekä laatoitus- ja maalaustyöt. Kirvesmies osallistuu myös tekniseen päivystykseen. Haku päättyy 18.9.

Teknisen toimen resursseista on käyty julkista keskustelua paljonkin. Kunnanjohtaja Harri Nissinen kertoo, että organisaatiolla on tarve kahdelle kirvesmiehelle. Vuosi on menty yhdellä työntekijällä, kun toinen heistä irtisanoutui. Nyt paikka täytetään.

– Meillä on nytkin viiden asunnon remontti jonossa odottamassa, kertoo Nissinen.

Paikkakunnan yrittäjien käyttö remontteihin on Nissisen mukaan toki koko ajan mukana keinovalikoimassa, mutta he ovat kunnan kokemusten mukaan kovasti täystyöllistettyjä yksityisen puolen kohteissa.

Janne Airaksinen