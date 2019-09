Luhangassa uudet keinot tarpeen: Alkuvuonna ei syntynyt yhtään vauvaa

Luhangan kunnan julkistamat uudet lapsiperhe-edut ovat jopa valtakunnallisessa tarkastelussa aivan Suomen kärkeä. Kunta päätti elokuun lopulla, että jatkossa luhankalainen perhe saa lapsen syntymän tai adoption johdosta tuhat euroa vuosittain kymmenen vuoden ajan.

Lisäksi luhankalainen äiti saa raskauden aikana ja puoli vuotta raskauden jälkeen ilmaisen hammashoidon perusturvan osoittamassa hammashoitolassa. Lapsiperhe saa ensimmäisen vuoden aikana lapsen syntymästä kotipalveluapua pyydettäessä kuutena kertana noin kuusi tuntia päivässä.

Rautakauppala Puustoori Ky Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

Kekseliäille tukitoimille onkin tarvetta, sillä Luhangassa ei heinäkuun loppuun mennessä ollut Tilastokeskuksen mukaan tänä vuonna syntynyt yhtään lasta. Luhangan keskimääräinen vuosittainen vauvamäärä 2010-luvulla on ollut 4–5 ja vuosina 2018 ja 2015 kunnassa syntyi vain yksi lapsi vuoden aikana.

Joutsassa keskimääräinen syntyvyys 2010-luvulla on ollut noin 27 vauvaa vuodessa. Joutsassakin mentiin viime vuonna syntyvyydessä historiallisen alas, sillä kunnassa syntyi vain kymmenen lasta. Kuluvan vuoden aikana tammi-heinäkuussa Joutsassa on syntynyt kymmenen lasta, joten viime vuoden pohjalukemasta mentäneen tänä vuonna ylöspäin.

Joutsan seutukunnan naapurikunnista suhteellisesti suurin syntyvyys oli alkuvuonna 2019 Toivakassa, jossa on tammi-heinäkuussa syntynyt 14 lasta. Naapurikunnissa suhteellisesti pienin syntyvyys on alkuvuonna ollut Hirvensalmella, jossa syntyi vain kaksi vauvaa. Hartolassa (7 vauvaa), Sysmässä (7), Kangasniemellä (11) ja Pertunmaalla (3) syntyvyys on väkilukuun suhteutettuna ollut samaa luokkaa Joutsan kanssa.

Mainituista kunnista väestön kokonaiskehityksessä on alkuvuoden aikana parhaiten pärjännyt muuttovoiton ansiosta Hirvensalmi, jossa väestömäärä on pysynyt täsmälleen ennallaan. Suurimman väestötappion on kirjannut Hartola, jonka väki on alkuvuoden aikana vähentynyt 61 henkilöllä. Joutsassa vähennys oli 46 henkeä ja Luhangassa 14.

Markku Parkkonen