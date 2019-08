Rakennusliike täyttää 30 vuotta: Hentinen kulkee alallaan vastavirtaan

Joutsalainen rakennusliike Insinöörityö Hentinen Oy juhlii tänä syksynä pääosin työn merkeissä 30-vuotissyntymäpäiviään. Muun muassa maakunnallisella yrittäjäpalkinnolla palkittu yritys on ollut viime vuodet vakaassa kasvussa, vaikka rakennusalalla yritysten liikevaihdot ja tulokset saattavat vaihdella rajustikin.

Hentisen kohdalla yrityksen liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuoden 2013 reilusta kuudesta miljoonasta eurosta viime vuoden 10,5 miljoonaan euroon. Myös yrityksen tulos on ollut pääosin kasvu-uralla, tosin viime tilikauden isot kalustoinvestoinnit pudottivat tulosta.

Vuoteen 2012 asti yrityksen toiminnassa oli suuressa roolissa oma asuntotuotanto. Tuolloin kuitenkin todettiin, että sille ei enää ole maaseutupitäjissä riittäviä markkinoita. Vaihtoehtona oli etsiä uusia toimintoja tai supistaa yrityksen kokoa. Oman asuntotuotannon korvaajaksi onkin noussut betonirakentaminen. Toki Hentinen rakentaa edelleen asuntoja, mutta ei omana tuotantona.

Viime aikojen suurimpia betonirakennuskohteita yrityksellä ovat olleet Jyväskylän uuden keskussairaalan sekä Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen perustusurakat. Lisäksi Insinöörityö Hentinen on jo vuosikausia urakoinut betonirakentamista puolustusvoimien kohteissa eri puolilla Suomea.

Insinöörityö Hentisen työntekijämäärä on viime vuosina ollut vajaa 50 henkilöä. Yritykselle ovat tyypillisiä pitkät työurat: tällä hetkellä palveluksessa on 13 yli 20 vuotta talossa ollutta, joista viidellä on uraa Hentisellä takana yli 25 vuotta. Rakennusyritysten keskuudessa ison oman henkilökunnan pitäminen on nykyään enemmän poikkeus kuin sääntö. Tuoreen Rakennuslehden jutun mukaan pääurakoitsijoiden omien työntekijöiden osuus rakennustyömailla on pudonnut reilussa kymmenessä vuodessa vajaasta 50 prosentista 17 prosenttiin. Hentisen urakoimissa kohteissa oman henkilökunnan osuus on 50–100 prosenttia.

– Meidän mielestämme laadun ja aikataulun kannalta sillä on iso merkitys, että tunnemme työntekijämme, sanoo Insinöörityö Hentisen hallituksen puheenjohtaja, talousneuvos Mikko Hentinen (yläkuvassa kesk.).

Yrityksen toimitusjohtaja Ilkka Hentinen (yläkuvassa vas.) korostaa myös sitä, että Joutsassa ja lähiseudulla on varsin vahva joukko rakennusalan osaajia, joita yritys käyttää yhteistyökumppaneinaan.

Insinöörityö Hentinen kulkee siis henkilöstön suhteen vastavirtaan muuta rakennusalaa. Tämä oman polun kulkeminen näkyy myös yrityksen kalustoinvestoinneissa. Hentinen on nimittäin äskettäin tehnyt kohtalaisen suuria investointeja omaan kalustoon, kuten erilaisiin nostimiin. Yleensä ottaen alalla suositaan nykyään vuokrakalustoa.

– Tämä investointi kertoo osaltaan siitä, että tarkoitus on rakentaa tulevaisuudessakin, sanoo Ilkka Hentinen.

SR-urakointia kannattaisi suosia

Yksi Insinöörityö Hentisen meneillään olevista työmaista on Joutsan sote-keskuksen rakennusurakka. Hentiset ovat luonnollisesti tyytyväisiä siihen, että urakoita löytyy myös kotipaikkakunnalta.

Yrityksen perustaja, talousneuvos Mikko Hentinen katsoo kuitenkin, että Joutsan sote-keskuksen tapauksessa olisi ollut parempi käyttää suunnittele ja rakenna -urakointimallia (SR-urakointi) nyt käytetyn jaetun urakkamallin sijasta. Hentinen katsoo, että SR-urakointi olisi ollut kunnan veronmaksajien kannalta parempi ratkaisu.

– Meidän yrityksellemme on sinänsä sama, kumpaa urakointia käytetään, mutta veronmaksajana pidän nyt valittua vaihtoehtoa huonompana, sanoo Mikko Hentinen.

SR-mallia on käytetty viime aikoina monessa Hentisen rakentamassa kohteessa lähiseudulla. Näistä paras vertailukohta meneillään olevaan urakkaan on Sysmän sote-keskus, joka saatiin vuodeosastoineen tehtyä alle viidellä miljoonalla eurolla. Joutsan sote-keskuksesta vuodeosasto jäi pois, koska kustannukset olisivat ylittäneet valtion määrittämän viiden miljoonan euron rajan.

Hentisen näkemyksen mukaan urakkamallin lisäksi Joutsan sote-keskuksen kustannuksia nostaa valittu rakennuspaikka, jossa joudutaan muun muassa tekemään runsaasti johtosiirtoja.

Markku Parkkonen

Info: Insinöörityö Hentinen Oy

Perustettu syksyllä 1989.

Yhtiön omistavat tasaosuuksilla yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Hentinen, toimitusjohtaja Ilkka Hentinen ja tekninenjohtaja Tuukka Hentinen (yläkuvassa oik.).

Yhtiö on rakentanut Joutsaan, lähiseudulle ja myös muualle Suomeen kymmeniä kohteita, muun muassa paljon asuntoja.

Joutsassa näkyvimmät Hentisen rakentamat kohteet ovat Kauppakeskus Perttula, Joutsan S-Market ja Oravakiven Abc-asema.

Parhaillaan yritys rakentaa Joutsassa sote-keskusta, Sysmässä paloasemaa ja Pertunmaalla vanhusten asuntoja. Lisäksi yritys tekee jatkuvasti puolustusvoimien urakoita muualla päin Suomea.