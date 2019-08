Urheilukentän vastaanottotarkastus paljasti epätasaisuuksia, rikkaruohoa ja kiviä – ei oteta vastaan ennen kuin viat on korjattu

Joutsan urheilukentän nurmipinnan uusinta ei mennyt kerralla maaliin. Viime viikolla paikalla pidettiin vastaanottotarkastus, ja kunta joutui toteamaan, ettei työmaata eli urheilukentän uutta nurmipintaa oteta vastaan sen nykyisessä kunnossa.

Katselmuksessa oli todettu, että kentällä oli epätasaisuuksia, kasvoi paljon voikukkaa ja että siitä löytyi pieniä kiviä. Kivet, joiden läpimitta oli suurimmillaan viitisen senttiä, ovat myrkkyä keihäille. Kallit keihäät menevät rikki, jos ne osuvat kiveen.

Epätasaisuuksia on löydetty kentän kastelujärjestelmän kohdalta, jossa vesi on aiheuttanut pientä painumaa. Sitkeähenkisenä rikkaruohona tunnettua voikukkaa löytyy lukuisasti kauttaaltaan pitkin nurmikenttää. Kunta ottaa työn vastaan sen jälkeen, kun mainitut erheet on korjattu. Korjaustyöt on luvattu aloittaa seuraavalla viikolla.

Kunta tilasi keväällä urakoitsijalta nurmikon uusinnan ja uuden kastelujärjestelmän rakentamisen urheilukentälle. Työt aloitettiin toukokuussa ja kentän piti olla käytettävissä noin kuukauden päästä työn valmistumisesta. Tarjouksen mukainen urakkahinta oli 32.400 euroa.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Joutsan urheilukentän uudella nurmipinnalla kasvaa lukuisasti rikkaruohona tunnettua voikukkaa.