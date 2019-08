Markkinakatsaus omakotitaloihin: Hintahaitari on laaja

Joutsassa ja Luhangassa myynnissä olevien omakotitalojen hintahaitari on varsin laaja. Halvin Oikotie-verkkopalvelussa elokuun puolivälissä tehdyssä tarkastelussa myynnissä ollut omakotitalo Joutsan seutukunnalla on pyyntihinnaltaan 46.000 euroa. Kyseisen 107 neliömetrin talon neliöhinta on 430 euroa ja se on valmistunut vuonna 1958. Neliöhinnaltaan hiukan halvempi (388 euroa per neliömetri) on Luhangassa 47.000 euron hintainen 121 neliön vuonna 1945 rakennettu talo. Joutsassa on myös myynnissä neliöhinnaltaan vielä halvempi talo (320 euroa per neliö), mutta sitä myydään purkukuntoisena.

Seudun kallein kokonaishinta ja neliöhinta löytyy Luhangan Hepoluhdasta, jossa myydään Päijänteen rantatontilla olevaa 82 neliömetrin viisi vuotta vanhaa taloa 349.000 euron hintaan. Neliöhinnaksi talolle muodostuu 4.256 euroa per neliö. Seudun kallein talo on siis neliöhinnaltaan yli kymmenen kertaa kalliimpi kuin neliöhinnaltaan halvin talo.

Tarkastelussa nettipalvelussa oli myynnissä Joutsan ja Luhangan kuntien alueella 31 omakotitaloa. Näistä Joutsan kirkonkylällä oli 11 taloa, vanhan Joutsan kunnan muilla alueilla kymmenen taloa, vanhan Leivonmäen kunnan alueella neljä taloa ja Luhangassa kuusi taloa.

Myynnissä olevien talojen keski-ikä on 47 vuotta. Vanhin taloista on valmistunut 1896 ja uusin 2014. Talojen ikähaitari on varsin tasainen. Ennen vuotta 1950 valmistuneita taloja oli tarkastelussa kuusi, 1950-luvulla valmistuneita viisi, 1960-luvulla, 1970-luvulla, 2000-luvulla ja 2010-luvulla valmistuneita kolme kunakin vuosikymmenenä. Eniten myynnissä oli 1980-luvun taloja, kuusi kappaletta ja vähiten 1990-luvun taloja, kaksi kappaletta.

Joutsan seutukunnalla neliöhinnat eivät ole kovinkaan hyvin vertailukelpoisia, koska sijainti vaikuttaa monissa tapauksissa voimakkaasti talon hintaan. Rantatontti ja erityisesti Päijänteen rantatontti tai vesistön läheisyys voi nostaa omakotitalon arvoa huomattavastikin. Tai vastaavasti sijainti haja-asutusalueella kaukana vesistöistä laskee hintaa.

Kaikkien myynnissä olevien talojen keskikoko on 130 neliömetriä ja keski-hinta 135.645 euroa. Keskimääräinen neliöhinta on 1.061 euroa. Joutsan kirkonkylällä myynnissä olevien talojen keskimääräinen neliöhinta on hiukan halvempi, 933 euroa neliöltä.

Joutsan kirkonkylän myynnissä olevat talot ovat keskimäärin 52 vuotta vanhoja ja niiden keskihinta on 110.182 euroa.

Markku Parkkonen

Kuvat: oikotie.fi