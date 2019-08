Auringonkukkapelto piristää päivää

Moni Pertunmaantien ja Jousitien risteyksessä vakituisesti kulkeva on kiinnittänyt huomiota tien vieressä olevaan auringonkukkapeltoon, ja moni on varmasti saanut myös piristystä päiväänsä komeista kukista. Kyseinen pieni peltoalue on muutama vuosi sitten hankittu Joutsan kunnan omistukseen ja kunta on sen vuokrannut Samuel ja Kirsi Höltälle. Tänä vuonna pelto on ollut Höltän maatilan maisemanhoitopeltona. Joutsan yhtenäiskoulun nelosluokkalaisten pellonvieripäivän yhteydessä peltoon kylvettiin auringonkukkaa.

Markku Parkkonen