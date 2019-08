Näin pääset hyvään alkuun ulkokuntosalin käytössä – liikuntaneuvoja Helena Kämäräinen opastaa muutamiin hyviin perusliikkeisiin

Kesällä rakennettu ja äskettäin käyttöönotettu Joutsan uusi ulkokuntosali on herättänyt hyvää kiinnostusta kuntalaisten keskuudessa. Myös fitnesparkiksi kutsuttua kuntoilulaiteryhmää on esitelty liikuntaneuvoja Helena Kämäräisen toimesta nyt useamman niiden toiminnasta kiinnostuneille.

Entisen ala-asteen ja Pertunmaalle johtavan tien väliselle nurmialueelle, pumptrack-radan viereen sijoitettu ulkokuntosali sisältää viisi laitetta. Tarjolla on kahdella eri korkeudella olevia leuanvetotankoja, kolme laatikkoa, dippilaite, vatsa- ja selkälihaspenkki ja maassa oleva köysi.

– Ulkokuntosalia kannattaa hyödyntää, sillä laitteiden avulla saa tehtyä runsaasti kuntoa kohentavia liikkeitä. Itse laskin keksineeni ainakin 90 eri liikettä, mitä näillä laitteilla voi tehdä, kun perusliikkeitä vähän muuttaa.

– Varta vasten ulkokuntasalille tuleminen ja pidemmän harjoituksen tekeminen on hyvä asia, mutta toinen tapa on suunnata kävelylenkki paikalle ja piipahtaa ohikulkiessa laitteiden parissa tekemässä vähän lihaskuntoliikkeitä, kannustaa liikuntaneuvoja Kämäräinen.

Laitteiden avulla on helppo tehdä viisi perusliikettä, ja paikalla olevan infotaulun avulla pääseekin hyvin alkuun. Pari kolme kierrosta itselleen sopivia liikkeitä itselleen sopivissa laitteissa on hyvä määrä jokaiselle kuntoilijalle. Kämäräinen muistuttaa, että aivan aluksi kuntoillessa on oleellista tehdä alkulämmittely, ja loppuun vielä loppuveryttely.

Joutsan Seutu kuvasi ulkokuntosalin käytön aloittamisen helpottamiseksi kuvasarjan, jossa Kämäräinen näyttää perusliikkeitä ja muutamia variaatioita niistä.

Vinkkejä ulkokuntosalin käyttöön jakanut liikuntaneuvoja Helena Kämäräinen on aloittanut Joutsa Liikkuu -hankkeessa huhtikuun alussa. Hankkeen tavoitteena on lisätä liikuntaa joutsalaisten koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa.

Hanke edistää varhaiskasvatuksen liikuntamahdollisuuksia sekä perustaa kuntaan uutena palveluna liikuntaneuvonnan yhteistyössä seututerveyskeskuksen kanssa.

Liikuntaneuvonta on maksutonta, henkilökohtaista tai ryhmämuotoista ja lähtee liikkeelle aina asiakkaan tarpeista. Neuvontaan ohjaudutaan terveyskeskushenkilökunnan lähetteellä tai omatoimisesti ajan varaamalla. Liikuntaneuvonta sopii ikään katsomatta kaikille, jotka liikkuvat terveyden kannalta liian vähän tai eivät ole omaa lajia vielä löytäneet. Mistään personal trainer -palvelusta ei kuitenkaan ole kyse.

Liikuntaneuvoja Kämäräinen työskentelee Joutsassa kaksi päivää viikossa tiistaisin ja keskiviikkoisin. Liikuntaneuvonta on hankittu ostopalveluna aluejärjestö Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:ltä.

Janne Airaksinen

Yläkuvassa selviää, kuinka kolmea boksia voi käyttää kuten steppilautaa, tai vaikkapa kyykkäämiseen.

Köydet ovat tuttuja crossfitistä, ja niillä saa takuuvarmasti hien pintaan. Mallia voi ottaa mattojen puistelemisesta.

Tällä penkillä tehdään selkä- ja vatsalihaksia. Kuvassa huolletaan selkälihaksia, ja vatsalihasten pariin pääsee käymällä selinmakuulle.

Dippilaite on hyvin monipuolinen laite. Tässä esittelyssä neljä eri vaihtoehtoa liikkeiksi.