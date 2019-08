Sysmän Säästöpankki sulkee Hartolan konttorinsa – toiminta keskitetään Joutsaan ja Sysmään

Sysmän Säästöpankin Hartolan konttori sulkeutuu 1.10.2019 alkaen. Pankki perustelee tätä alan suurella murrosvaiheella ja asiakaskäyttäytymisen muutoksella. Perinteisten konttoreiden merkitys on yrityksen mukaan vähentynyt samalla, kun henkilökohtaisten neuvotteluiden merkitys on lisääntynyt. Turvatakseen jatkossa henkilökohtaiset asiantuntijapalvelut on Sysmän Säästöpankki tehnyt päätöksen Hartolan konttorin sulkemisesta keskittääkseen palvelunsa Sysmän ja Joutsan konttoreihin.

Hartolan konttorin sulkeminen ei vaikuta pankin vakinaisen henkilöstön työsuhteiden pysyvyyteen, vaan vahvistaa palveluitamme Sysmässä ja Joutsassa, toteaa pankin tiedote. Hartolan konttorin sulkeminen ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä ja asiakkaiden tili- ja lainanumerot säilyvät ennallaan.

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Puustoori Ky Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA

Janne Airaksinen